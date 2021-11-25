Звездный итальянский экс-футболист приговорен к 3,5 годам тюремного заключения

Его дело длилось несколько лет.

Известный итальянский экс-футболист Фабрицио Микколи получил тюремное заключение на три с половиной года.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что подобное наказание Микколи получил из-за вымогательства и связей с мафией. Он десять лет назад помог другу выбить долг в размере 12 тысяч евро. Исполнял все мафиозо Мауро Лауричелле, отсидивший 7 лет. Приговор не подлежит обжалованию.

"Я футболист, а не мафиози. Меня подвела моя детская наивность. Я пытался быть доброжелательным, иногда не понимая, с кем имею дело. Хочу извиниться у жителей Палермо. Хочу, чтобы мои дети воспитывались в духе уважения к закону. Мафия мне противна" — сказал Микколи.

Дело Микколи продолжалось с октября 2017 года. О получении срока в три с половиной года стало известно еще в 2020 году, но тогда адвокаты бывшего игрока подали апелляцию, которую суд не удовлетворил.