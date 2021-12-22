Звездный итальянский футболист ударил ногой партнера по команде (видео)

Балотелли снова напомнил о себе эпатажным поступком.
Звездный итальянский форвард "Адана Демирспора" Марио Балотелли не устает удивлять мир своими выходками.
Во время матча против 18-го тура чемпионата Турции команда играла против "Галатасарая". Новичок турецкой Суперлиги одолел гранда 2:0, а героем встречи стал вингер Юнус Акгюн. Балотелли решил по-своему приветствовать младшего партнера на 10 лет. Итальянец ударом ногой "погладил" Юнуса по голове.
Akıllı adamın ne işi var Ads'de... @FinallyMario ... Cansın, kralsın... İyi varsın... #AdanaDemirspor pic.twitter.com/8NWunCSL14— DemirAds (@Stalingrademir) December 21, 2021
Никакого наказания за этот эпизод эксфутболист сборной Италии не понес.
- В нынешнем сезоне за свой нынешний клуб Балотелли сыграл 19 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 результативных передачи.
- "Адана Демирспор" с 29 очками располагается на 5 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.
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