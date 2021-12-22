Звездный итальянский футболист ударил ногой партнера по команде (видео)

Балотелли снова напомнил о себе эпатажным поступком.

Звездный итальянский форвард "Адана Демирспора" Марио Балотелли не устает удивлять мир своими выходками.

Во время матча против 18-го тура чемпионата Турции команда играла против "Галатасарая". Новичок турецкой Суперлиги одолел гранда 2:0, а героем встречи стал вингер Юнус Акгюн. Балотелли решил по-своему приветствовать младшего партнера на 10 лет. Итальянец ударом ногой "погладил" Юнуса по голове.

Никакого наказания за этот эпизод эксфутболист сборной Италии не понес.

В нынешнем сезоне за свой нынешний клуб Балотелли сыграл 19 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 результативных передачи.

"Адана Демирспор" с 29 очками располагается на 5 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

Читайте также:

Вундеркинд "Барселоны" играет матчи с развязанными шнурками: причина может удивить

Лидера Чемпионата Италии заподозрили в финансовых махинациях, клуб отрицает какие-либо нарушения

Турецкий гранд исправил посредственные результаты команды кардинальными мерами