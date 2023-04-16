Звездный итальянский футболист вместе с дочками попал в ужасное ДТП: подробности

Чиро Иммобиле оказался в больнице после столкновения его автомобиля с трамваем.
Капитан "Лацио" Чиро Иммобиле попал в ДТП на своем Land Rover Defender, когда ехал вместе с дочерями по Риму.
Как сообщает Rai News, авария произошла из-за того, что трамвай сошел с рельсов в момент, когда для него был красный свет на светофоре. Трамвай столкнулся с автомобилем Иммобиле, в котором находился сам футболист и его две дочери.
К счастью, дети не пострадали. Однако для самого Чиро без травм не обошлось.
Пресс-сслужба римского клуба сообщила о повреждении позвоночника и сложном переломе ребра у футболиста. Состояние Иммобиле оценили как хорошее, он остается под наблюдением в отделении неотложной помощи.
Всего же в ДТП пострадали 7 человек, среди них пассажиры трамвая. Их госпитализировали в больницу.
В этом сезоне 33-летний Иммобиле забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 30 матчах за "Лацио" во всех турнирах.
Сейчас римляне занимают второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 61 очко после 30 туров.
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