Звездный немецкий велогонщик продал медаль Олимпиады, чтобы помочь Украине: какую сумму удалось собрать

Тони Мартин принял участие в благотворительной акции в поддержку украинцев.

Знаменитый немецкий велогонщик Тони Мартин выставил на аукцион свою серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне, чтобы помочь украинскому народу во время войны с российскими оккупантами.

Награду немецкого спортсмена приобрела компания по производству спортивного питания. Лот ушел с молотка за 35 тысяч евро. Все эти деньги были направлены на закупку медикаментов для украинских больниц, а также помощь украинским детям-беженцам.

Интересно, что генеральный директор компании, выкупившей медаль Мартина, решил вернуть награду ее владельцу.

36-летний велогонщик завершил карьеру в конце прошлого года. Кроме олимпийского "серебра", он является многократным чемпионом мира в индивидуальных и командных гонках.

Ранее сообщалось, что новичок "Александрии" продает футболку, в которой не успел дебютировать за команду, чтобы помочь Украине.

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