Звездный новичок "Барселоны" установил историческое бомбардирское достижение в XXI веке

В своей последней игре он оформил хет-трик.

Новоиспеченный нападающий испанской " Барселоны " Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором уникального и одновременно исторического достижения.

Так, 32-летний форвард стал первым футболистом, сделавшим хет-трики в чемпионатах сразу четырех стран из топ-5 Европы в XXI веке, передает аналитический портал Squawka Football в Twitter.

Подобное стало возможным после трех голов габонца в матче 25-го тура Чемпионата Испании против "Валенсии". Сначала в официальном протоколе игры говорилось, что Обамеянг сделал дубль. Впрочем, организаторы позже переписали взятие ворот Педри на Обамеянга из-за того, что в полете игровой снаряд зацепило габонца после дальнего выстрела юного хавбека.

32-летний Обамеянг отличался тремя голами в одной игре во Франции (за "Сент-Этьен"), Германии (за дортмундскую "Боруссию"), Англии (за "Арсенал") и вот теперь в Испании.

↗️ ↘️

↗️ ↘️

↗️ ↘️

↗️ ↘️



Pierre-Emerick Aubameyang является первым игроком в двадцать первой церковь в направлении штриха в Лиге 1, Bundesliga, Premier League and LaLiga. pic.twitter.com/biAFMa1iTZ -- Squawka Football ( @ Squawka ) February 20, 2022