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Звездный новичок "Барселоны" установил историческое бомбардирское достижение в XXI веке

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Звездный новичок "Барселоны" установил историческое бомбардирское достижение в XXI веке

Associated Press

В своей последней игре он оформил хет-трик.

Новоиспеченный нападающий испанской "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором уникального и одновременно исторического достижения.

Так, 32-летний форвард стал первым футболистом, сделавшим хет-трики в чемпионатах сразу четырех стран из топ-5 Европы в XXI веке, передает аналитический портал Squawka Football в Twitter.

Подобное стало возможным после трех голов габонца в матче 25-го тура Чемпионата Испании против "Валенсии". Сначала в официальном протоколе игры говорилось, что Обамеянг сделал дубль. Впрочем, организаторы позже переписали взятие ворот Педри на Обамеянга из-за того, что в полете игровой снаряд зацепило габонца после дальнего выстрела юного хавбека.

32-летний Обамеянг отличался тремя голами в одной игре во Франции (за "Сент-Этьен"), Германии (за дортмундскую "Боруссию"), Англии (за "Арсенал") и вот теперь в Испании.

  • Поединок "Валенсия" – Барселона" завершился со счетом 4:1 в пользу "блаугранас";
  • Обамеянг стал игроком каталонцев в начале февраля, перебравшись на правах свободного агента из лондонского "Арсенала";
  • "Барселона" занимает четвертое место в турнирной таблице внутреннего первенства, имея в своем активе 42 балла.
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