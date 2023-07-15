Звездный партнер для Зинченко: "Арсенал" оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Лондонский "Арсенал" объявил о приобретении полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Как сообщает официальный сайт лондонцев, 24-летний англичанин успешно прошел медицинское обследование и подписал с "канонирами" контракт до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

По информации СМИ, "Арсенал" заплатил за футболиста 100 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов фунтов предусмотрено бонусами.

Трансфер Райса – самый дорогой в истории лондонского клуба. Также это самая большая сумма, которую когда-либо платили за английского футболиста, и самое дорогое соглашение между двумя клубами английской Премьер-лиги (АПЛ).

Подписание "канонирами" Райса – второй самый дорогой трансфер в истории АПЛ. Рекорд принадлежит аргентинскому хавбеку Энцо Фернандесу, который зимой перешел в "Челси" из "Бенфики" за 106 миллионов фунтов.

Деклан выступал за взрослую команду "Вест Хэма" с 2017 года. В составе "молотобойцев" он сыграл 245 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

В прошлом сезоне Райс провел 50 матчей в составе "молотобойцев", в которых забил пять голов и оформил четыре ассиста.

За сборную Англии хавбек выступает с 2019 года. На его счету 43 матча в составе "Трех львов", в которых он забил 3 гола.

Напомним, за "Арсенал" играет украинец Александр Зинченко. В прошлом сезоне команда Микеля Артеты заняла второе место в АПЛ, на финише проиграв "Манчестер Сити" борьбу за чемпионство.

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