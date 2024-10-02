Звездный польский вратарь возобновил карьеру и подписал контракт с "Барселоной"

Бывший вратарь "Ювентуса" и сборной Польши Войцех Щенсный стал игроком "Барселоны".

Как сообщает официальный сайт "блаугранас", контракт с 34-летним польским голкипером рассчитан до завершения сезона-2024/25.

В конце августа Щенсный объявил о завершении карьеры. Однако сейчас решил вернуться в футбол, приняв предложение "Барселоны", основной вратарь которой Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму – полный разрыв сухожилия надколенника правого колена – и выбыл до конца текущего сезона.

Предыдущим клубом Щенсного был "Ювентус". Поляк покинул "Старую синьору" в августе этого года, договорившись о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2025 года.

За туринцев Войцех выступал с 2017 по 2024 год, трижды выиграл Серию А и Кубок Италии, а также дважды побеждал в Суперкубке страны.

До этого Щенсный играл за лондонский "Арсенал", "Брентфорд" и "Рому". Вместе с "канонирами" завоевал два Кубка и Суперкубок Англии.

Суммарно на клубном уровне Войцех провел 432 матча, в которых пропустил 434 гола.

После восьми туров "Барселона" с 21 очком лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский "Реал" на 3 балла.

Накануне команда Ханси Флик уничтожила швейцарский "Янг Бойз" (5:0) в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов.

Следующий поединок "сине-гранатовые" проведут 6 октября на выезде против "Алавеса" в Примере.

Читайте также:

Шахтер – Аталанта: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Украина – Бразилия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2024 по футзалу

Гоффенгайм – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы