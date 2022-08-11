Звездный сербский футболист получил ранение во время драки с двумя грабителями

На лидера амстердамского "Аякса" Душана Тадича было совершено нападение, в результате которого он получил ранение руки.

Так, 33-летнего полузащитника "встретили" два вооруженных человека в шлемах у дома серба, когда он выходил из своей машины. СМИ отмечают, что воры хотели отобрать у игрока ценные часы.

Об инциденте, который произошел в ночь на 28 июля, сообщает De Telegraaf.

В то же время сообщается, что серб догадался о намерениях бандитов и бросился бежать от них. Но они догнали его.

При попытке ограбления между игроком "Аякса" и нападающими началась драка. Серб был один и в результате ему нанесли ранение руки. Также грабители порвали футболисту одежду. В конце концов, Тадичу удалось вырваться и убежать от бандитов в заведении неподалеку.

В то же время, как уверяют журналисты, футболист успел хорошо попасть в лицо одному из нападающих. Местные правоохранители уже занимаются расследованием инцидента.

Отмечается, что эти люди пытались проникнуть в дом Тадича за несколько дней до этого инцидента. Они звонили в дверь под видом курьеров, которые доставили пиццу, но футболиста не было дома, а его жена не открыла дверь из-за возникших у нее опасений.

Тадич уже успел провести два матча в новом сезоне и поразить ворота "Фортуны Ситтард";

Атакующий хавбек защищает цвета "Аякса" с 2018 года.

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