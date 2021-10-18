Звездный турецкий футболист объявил о завершении карьеры: ему всего 33 года

Звездный турецкий футболист объявил о завершении карьеры: ему всего 33 года

Отныне он будет заниматься тренерской деятельностью.

Известный турецкий футболист Нури Шахин объявил о том, что завершает карьеру футболиста.

Об этом рассказал сам игрок, передает AS.

"Я больше никогда не буду играть в футбол", — сказал хавбек.

Отметим, что сейчас Шахину только 33 года. Опытный полузащитник принял решение "повесить бутсы на гвоздь" и сосредоточиться на тренерской деятельности. Последним клубом Шахина является турецкий "Антальяспор", который он и возглавляет.

Прежде всего, Шахин известный по своим выступлениям в "Боруссии" Дортмунд и "Вердере". Также он играл за мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Всего футболист провел 428 матчей на профессиональном уровне, забив 38 мячей и отдав 69 голевых передач. Интересно, что за карьеру он не получил ни одной красной карточки.

В составе сборной Турции Шахин сыграл 52 матча, забив два гола и сделав три результативные передачи.

Добавим, что сейчас "Антальяспор" Шахина занимает 14 место в турецкой Суперлиге. После девяти сыгранных поединков в активе этой команды девять набранных очков.

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