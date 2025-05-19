Звездный украинский боксер перенес операцию: промоутер рассказал подробности

Денис Беринчик / © facebook.com/K2Ukraine

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Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик перенес успешную операцию на плече.

Об этом сообщил его промоутер Александр Красюк.

На восстановление 37-летнему украинцу может понадобиться полгода. В то же время промоутер заверил, что Беринчик еще не собирается завершать карьеру.

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"У него еще есть немного пороха в пороховницах. Я думаю, он вернется снова", – сказал Красюк в комментарии Ring Magazine.

Беринчик последний раз выходил в ринг в феврале 2025 года, когда нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису и потерял титул WBO.

Тренер Дениса рассказал, что его подопечный не был должным образом готов к этому бою из-за травмы, а именно разрыва плечевой губы.

Поражение от Дэвиса стало для Беринчика первым в профессиональной карьере. До этого Денис одержал 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

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Напомним, Беринчик завоевал титул WBO в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.