Звездный украинский волейболист объявил о завершении карьеры в сборной

Бывший капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Об этом звездный 27-летний спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, коллеги, болельщики, волейбольная община Украины и мира. Сегодня хочу обратиться к вам и поделиться своими мыслями о том пути, который я прошел в составе национальной сборной Украины по волейболу.

Это были не просто годы в форме сборной – это были невероятно эмоциональные, результативные и незабываемые времена. До сих пор вызывает мурашки по коже, когда вспоминаю наше Евро U-20 в 2016 году, исторический выход в четвертьфинал на чемпионате Европы и чемпионате мира… Мы творили историю вместе.

Хочу искренне поблагодарить всех игроков, тренеров и их помощников за годы сотрудничества, за доверие, за борьбу до последнего мяча. Вы – часть моего волейбольного сердца, и я благодарен каждому.

Верю, что украинский волейбол уже скоро сделает еще один шаг вперед – к новым вершинам, к еще более высокому уровню. Потенциал у нас есть. Таланты – невероятные. Остается только беречь это единство и преумножать добытое.

И вот, после всех этих воспоминаний и достижений, я принял непростое, но взвешенное решение. Моя история как игрока национальной сборной Украины завершилась.

Для меня пришло время двигаться дальше – другим путем, но этот путь всегда будет связан с развитием волейбола. Я остаюсь верен этой игре. И кто знает, в сборной Украины мы еще обязательно увидимся – вопрос только, в каком из возможных амплуа.

Я всегда стремился только к лучшему для нашей национальной команды. И дальше буду делать все, что в моих силах, чтобы украинский волейбол развивался, крепчал и вдохновлял.

Благодарю всех за поддержку. Я чувствовал ее везде – в каждом городе, в каждом зале, в каждой части земного шара, где бы мы ни играли. Вы навсегда остаетесь моей командой", – написал Плотницкий.

Плотницкий выступал за сборную Украины с 2017 по 2023 год, доходил с ней до четвертьфиналов чемпионатов мира и Европы.

Читайте также: