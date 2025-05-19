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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Звездный украинский волейболист выиграл Лигу чемпионов (видео)

Олег Плотницкий завоевал самый престижный евротрофей с итальянской "Перуджей".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олег Плотницкий

Олег Плотницкий

Экс-капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий с итальянской "Перуджей" стал победителем Лиги чемпионов.

В драматичном финале, который проходил в польском Лодзе, итальянский клуб обыграл польский "Заверче" со счетом - 2:3 (22:25, 22:25, 25:20, 25:22, 10:15).

Команда 27-летнего украинца вела по сетам, но проиграла две следующие партии. Так что победителя напряженного противостояния определил тай-брейк, где сильнее оказалась "Перуджа".

Плотницкий в финальном матче набрал 18 очков – это третий результат в команде. Именно он принес "Перудже" два последних победных бала.

"Перуджа" впервые в истории выиграла Лигу чемпионов. Плотницкий также впервые в карьере стал победителем самого престижного еврокубка.

Кроме того, Олег впервые в карьере попал в символическую сборную по итогам Финала четырех волейбольной Лиги чемпионов.

Напомним, что в марте этого года Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
248
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