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Звездный ветеран "Челси" объявил, что покинет клуб после завершения сезона

Звездный ветеран "Челси" объявил, что покинет клуб после завершения сезона

Тьяго Силва / Фото: Associated Press

Тьяго Силва анонсировал свой уход из состава "пенсионеров".

Бразильский защитник Тьяго Силва покинет "Челси" по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщил официальный сайт лодонского клуба, опубликовав трогательное обращение 39-летнего бразильца.

"Челси" очень много значит для меня. Я приехал сюда, планируя провести всего один год, а в итоге остался на четыре. Этот клуб важен не только для меня, но и для моей семьи. Мои сыновья играют за "Челси", поэтому я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи "Челси". Я надеюсь, что они смогут продолжить карьеру здесь, в клубе, частью которого хотят быть многие игроки.

Я думаю, что отдавал себя четыре года. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Это не значит, что это окончательный конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем я мог вернуться хотя бы в другой роли", – сказал Силва.

Силва стал игроком "Челси" в 2020 году, на правах свободного агента перейдя из ПСЖ. За лондонский клуб он провел 151 матч, выиграв с "пенсионерами" Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В этом сезоне Тьяго сыграл 34 матча за "Челси" во всех турнирах и забил 4 гола.

В настоящее время "Челси" занимает девятое место в АПЛ, набрав 48 очков после 33 матчей.

2 мая подопечные Маурисио Почеттино с украинским вингером Михаилом Мудриком будут принимать "Тоттенхэм" в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии.

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