Бразильский защитник Тьяго Силва покинет "Челси" по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщил официальный сайт лодонского клуба, опубликовав трогательное обращение 39-летнего бразильца.

"Челси" очень много значит для меня. Я приехал сюда, планируя провести всего один год, а в итоге остался на четыре. Этот клуб важен не только для меня, но и для моей семьи. Мои сыновья играют за "Челси", поэтому я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи "Челси". Я надеюсь, что они смогут продолжить карьеру здесь, в клубе, частью которого хотят быть многие игроки.

Я думаю, что отдавал себя четыре года. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Это не значит, что это окончательный конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем я мог вернуться хотя бы в другой роли", – сказал Силва.

Силва стал игроком "Челси" в 2020 году, на правах свободного агента перейдя из ПСЖ. За лондонский клуб он провел 151 матч, выиграв с "пенсионерами" Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В этом сезоне Тьяго сыграл 34 матча за "Челси" во всех турнирах и забил 4 гола.

В настоящее время "Челси" занимает девятое место в АПЛ, набрав 48 очков после 33 матчей.

2 мая подопечные Маурисио Почеттино с украинским вингером Михаилом Мудриком будут принимать "Тоттенхэм" в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии.

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