Звездный вингер неожиданно изменил решение о будущем в сборной после финала ЧМ-2022

Вингер туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария решил продолжить выступления за национальную команду.

Об этом сообщает журналист Гастон Эдул в Twitter.

В преддверии чемпионата мира-2022 Ди Мария собирался завершить выступления за сборную, но теперь он передумал.

Это решение обусловлено желанием поиграть за Аргентину в статусе чемпиона мира. Пока неизвестно, как долго он хочет провести в команде.

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году. В активе Анхеля сейчас 129 поединков за сборную Аргентины.

В финале катарского Мундиаля футболист отличился голом и ассистом.

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