Звездный вратарь ПСЖ неожиданно объявил о своем уходе из команды

Джанлуиджи Доннарумма / © Associated Press

Французский ПСЖ, который недавно объявил о подписании украинского защитника Ильи Забарного, остался без основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

26-летний итальянский вратарь в Instagram сообщил о своем уходе из клуба.

"Для особенных парижских болельщиков. С первого дня здесь я отдавал все – на поле и вне его – чтобы заслужить свое место и защищать ворота ПСЖ. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и делать вклад в ее успех. Я разочарован и огорчен.

Надеюсь, мне представится возможность еще раз посмотреть в глаза болельщикам на "Парк де Пренс" и попрощаться, как это должно быть сделано. Если этого не произойдет, я хочу, чтобы вы знали, что ваша поддержка и приверженность значат для меня все, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить воспоминания обо всех эмоциях, очаровательных ночах и о вас, кто заставил меня чувствовать себя как дома.

Моим товарищам по команде – моей второй семье – спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый миг, который мы разделили. Вы всегда будете моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж", – написал Доннарумма.

Джанлуиджи выступал за ПСЖ с июля 2021 года, когда перешел из "Милана" в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне он провел 47 матчей за парижан во всех турнирах, 17 из которых "на ноль".

Вместе с парижским клубом Доннарумма завоевал 10 трофеев: четыре раза стал чемпионом Франции, дважды обладателем Кубка и трижды обладателем Суперкубка Франции, а также помог ПСЖ впервые выиграть Лигу чемпионов.

Ожидается, что после ухода Доннаруммы основным вратарем парижан станет Люка Шевалье, которого несколько дней назад подписали с "Лилля" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Также в команде остается российский голкипер Матвей Сафонов. Ранее СМИ писали, что ПСЖ избавится от футболиста из государства-агрессора после того, как подпишет Забарного.

Уже в среду, 13 августа, ПСЖ сыграет с "Тоттенхэмом" в матче за Суперкубок УЕФА. Поединок состоится на стадионе "Фриули" в итальянском городе Удине и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Тоттенхэм" .