Звездный вундеркинд "Барселоны" расплакался из-за вылета из Лиги чемпионов и дал обещание

Ламин Ямаль / © Associated Press

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Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль не смог сдержать слез после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против миланского "Интера", по итогам которого каталонский клуб вылетел из турнира.

Основное время обоих поединков "Интера" против "Барселоны" завершилось вничью 3:3, а в экстра-таймах домашней игры "нерадзурри" забили победный гол и благодаря триумфу в двухматчевом противостоянии (7:6) вышли в финал Лиги чемпионов.

После финального свистка 17-летний Ямаль упал на поле и разрыдался.

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Утешить юную звезду после горького поражения пытались не только одноклубники, но и игроки соперника, в том числе нападающий "Интера" Маркус Тюрам, который подошел к Ламину и обнял его.

После матча Ямаль выложил пост в своих социальных сетях, пообещав выиграть Лигу чемпионов для "Барселоны".

"Мы отдали все силы. В этом году не удалось, но мы еще вернемся — не сомневайтесь, "кулес"! Мы не остановимся, пока не вернем клуб туда, где он должен быть — на вершину. Я выполню свое обещание и привезу трофей в Барселону. Мы не остановимся, пока не достигнем цели. Но уже в воскресенье — еще один финал, и нам нужно быть вместе", — написал Ямаль.

В этом сезоне на счету Ямаля 15 голов и 24 ассиста в 51 матче за "Барселону" во всех турнирах. Он считается одним из главных претендентов на "Золотой мяч".

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В воскресенье, 11 мая, подопечные Ханси Флика примут мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании. За четыре тура до конца "сине-гранатовые" лидируют в Примере, опережая "сливочных" на 4 очка.

В финале Лиги чемпионов соперником "Интера" станет победитель полуфинального противостояния между лондонским "Арсеналом" и французским ПСЖ. Первый поединок английский клуб дома проиграл со счетом 0:1, ответный матч состоится в среду, 7 мая, в Париже.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.