Звезду "Манчестер Юнайтед" арестовали по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки

Звезду "Манчестер Юнайтед" арестовали по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки

Ранее английский клуб отстранил футболиста от тренировок и матчей.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд арестован полицией по подозрению в изнасиловании и избиении его девушки.

Как сообщает AP NEWS, 20-летний игрок будет оставаться под стражей до тех пор, пока его не допросят по этому делу.

Ранее МЮ на неопределенный срок отстранил нападающего от игр и тренировок.

Напомним, в воскресенье, 30 января, девушка Гринвуда модель Герриет Робсон обвинила футболиста в домашнем насилии. В сторис Instagram она опубликовала видео и фото со следами побоев. На теле, руках и ногах у Робсона были многочисленные гематомы, а лицо разбито до крови.

Позже Робсон удалила скандальные публикации из своего Instagram, но это уже не спасло Гринвуда от проблем.

Гринвуд является воспитанником "манкунианцев", а за первую команду МЮ выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, 6 голов и одна результативная передача.

В 2020 году Гринвуд дебютировал за сборную Англии, но на Евро-2020, где команда Гарета Саутгейта дошла до финала, он не поехал из-за травмы.

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