Звезду "Манчестер Юнайтед" исключили из сборной Бразилии на фоне обвинений в домашнем насилии

Форварда "Манчестер Юнайтед" Антони исключили из заявки сборной Бразилии на грядущие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года из-за обвинений в домашнем насилии.

Накануне бывшая девушка 23-летнего бразильского футболиста обвинила его в нападении и жестоком поведении. Это стало основанием для того, чтобы игрока исключили из состава национальной команды на период расследования.

"В связи с фактами, которые были обнародованы в этот понедельник, 4 сентября, и связаны с игроком "Манчестер Юнайтед" и нуждаются в расследовании, а также для защиты вероятной жертвы, игрока, сборной Бразилии и Бразильской федерации футбола сообщаем, что спортсмен исключен из состава", – сообщил официальный сайт федерации.

На замену Антони в бразильскую сборную вызвали Габриэла Жезуса, который выступает вместе с украинцем Александром Зинченко в лондонском "Арсенале".

Кроме того, сообщается, что полиция Сан-Паулу и Манчестера ведут расследование по делу Антони о возможном домашнем насилии.

В сентябре сборная Бразилии проведет два матча отбора ЧМ-2026: 9 сентября "селесао" сыграют против Боливии, а 13 сентября встретятся с командой Перу.

Антони выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета прошлого года. В этом сезоне на его счету четыре матча в составе "красных дьяволов".

За сборную Бразилии форвард дебютировал в 2021 году и с тех пор провел 16 матчей, забил два гола. В составе олимпийской сборной Бразилии Антони выиграл "золото" Игр-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" распрощался с полузащитником Мейсоном Гринвудом, которого обвиняли в изнасиловании. Англичанина на один сезон арендовал испанский "Хетафе".

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