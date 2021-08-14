Звезду Олимпиады в Токио "забанили" в Instagram: чемпионка поделилась запретным видео

Слава не спасла спортсменку от наказания.

Двукратную олимпийскую чемпионку Токио ямайскую легкоатлетку Элейн Томпсон-Херу "забанили" в Instagram за то, что она опубликовала видео со своими забегами на Играх-2020.

Причиной такого наказания стало то, что правами на трансляцию соревнований в столице Японии владеют вещательные компании, а спортсменам, как и всем остальным, запрещено публиковать ролики даже с собственными выступлениями.

В итоге, видео было удалено, а аккаунт легкоатлетки заблокирован. Позже Элейн доступ к нему восстановили.

Томпсон-Хера в Токио выиграла забеги на 100 и 200 метров.

Олимпиада-2020 проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Всего на Играх в столице Японии было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

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