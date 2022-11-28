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Звезду сборной Камеруна отстранили от национальной команды перед матчем ЧМ-2022: скандальная причина

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Звезду сборной Камеруна отстранили от национальной команды перед матчем ЧМ-2022: скандальная причина

Фото: Associated Press

Андре Онана покинул расположение сборной и больше не сыграет на Мундиале в Катаре.

Голкипера сборной Камеруна Андре Онана отстранили от национальной команды перед матчем второго тура Чемпионата мира-2022 по футболу против Сербии.

Об этом сообщает издание beIN SPORTS, ссылаясь на источник в Федерации футбола Камеруна.

По информации Cope, звездный вратарь миланского "Интера" был устранен по дисциплинарным причинам.

Онана якобы поспорил с главным тренером Камеруна Ригобером Сонгом по поводу стиля игры команды на планетарном первенстве. Отмечается, что Андре хотел видеть модель игры своей сборной кардинально другой.

Уладить конфликт пытался глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О, однако ему не удалось этого сделать.

Таким образом, Онана решил покинуть расположение сборной и больше не сыграет на ЧМ-2022.

В матче с сербами ворота камерунцев защищал другой голкипер – Дэвис Эпасси. Африканцам удалось совершить невероятный камбэк и вырвать ничью против балканцев – 3:3.

  • После двух матчей на ЧМ-2022 Камерун и Сербия набрали по одному баллу и занимают третье и четвертое место группы G. Лидируют Бразилия и Швейцария (имеют по 3 очка), которые сыграют между собой также 28 ноября, но в 18:00 по киевскому времени .
  • В матчах заключительного тура, которые пройдут 2 декабря, Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария сразится с Сербией. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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Дата публикации
Просмотры
3471
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