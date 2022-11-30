Звезду сборной США госпитализировали после матча ЧМ-2022 (фото)

Хавбек получил травму живота при взятии ворот.
Хавбек сборной США Кристиан Пулишич попал в больницу после заключительного матча группового раунда против сборной Ирана на чемпионате мира-2022 в Катаре.
На 38-й минуте матча Пулишич забил победный для американцев гол. Однако в эпизоде со взятием ворот получил травму живота в столкновении с голкипером и был заменен в перерыве встречи.
После игры Пулишич был доставлен в больницу для медицинского обследования. После сканирования у Кристиана диагностирован ушиб таза.
UPDATE: #USMNT за Christian Pulisic должен быть diagnosed with pelvic contusion and status is day-to-day. pic.twitter.com/abZcjU6tco— US Men's National Soccer Team (@USMNT) November 29, 2022
- Благодаря этой победе сборная США вышла на второе место и квалифицировалась в плей-офф ЧМ-2022.
- В 1/8 финала США сыграют с Нидерландами, ставшими победителями группы А. Матч состоится 3 декабря.
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