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Звезду сборной США госпитализировали после матча ЧМ-2022 (фото)

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
1845
Время на прочтение
1 мин
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Звезду сборной США госпитализировали после матча ЧМ-2022 (фото)

Фото: Associated Press

Хавбек получил травму живота при взятии ворот.

Хавбек сборной США Кристиан Пулишич попал в больницу после заключительного матча группового раунда против сборной Ирана на чемпионате мира-2022 в Катаре.

На 38-й минуте матча Пулишич забил победный для американцев гол. Однако в эпизоде со взятием ворот получил травму живота в столкновении с голкипером и был заменен в перерыве встречи.

© Associated Press
Фото: Associated Press

После игры Пулишич был доставлен в больницу для медицинского обследования. После сканирования у Кристиана диагностирован ушиб таза.

  • Благодаря этой победе сборная США вышла на второе место и квалифицировалась в плей-офф ЧМ-2022.
  • В 1/8 финала США сыграют с Нидерландами, ставшими победителями группы А. Матч состоится 3 декабря.

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Дата публикации
Просмотры
1845
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