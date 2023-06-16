Звезду UFC Макгрегора обвинили в изнасиловании во время финала НБА: подробности громкого скандала

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попал в очередной скандал. Бойца смешанных единоборств обвиняют в сексуальном насилии.

Об этом пишет издание TMZ, ссылаясь на адвоката вероятной жертвы.

Отмечается, что инцидент произошел 9 июня во время четвертого матча финальной серии НБА между "Майами" и "Денвером".

По информации источника, Макгрегор закрылся с неизвестной девушкой в туалете, где пытался агрессивно поцеловать ее и принуждал к оральному сексу.

Утверждается, что в этот момент охрана спортсмена не позволяла никому попасть в туалет. Позже женщина смогла вырваться и убежать, несколько раз ударив локтем 34-летнего ирландца.

В то же время сам Макгрегор отвергает все обвинения в его адрес.

На резонансную ситуацию уже отреагировал баскетбольный клуб "Майами".

"Мы знаем об обвинениях и проводим полное расследование. Ожидая результатов расследования, мы воздержимся от дальнейших комментариев", – говорится в заявлении клуба.

В UFC также высказались о скандальном инциденте.

"Организация знает о недавних обвинениях в адрес Конора и продолжит собирать дополнительные подробности по поводу инцидента. UFC позволит завершить судебный процесс, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления", – написала организация.

На счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах (ММА).

Конор не участвовал в поединках после перелома ноги, который получил на турнире UFC 264 в ночь на 11 июля 2021 года. Тогда ирландец в первом раунде нокаутом проиграл американцу Дастину Порье.

Напомним, Макгрегор далеко не в первый раз стал фигурантом громкого скандала. Ранее сообщалось, что на Конора подали в суд по делу об изнасиловании и требуют 2 миллиона долларов. Иск подали девушка и ее мать, обвинившие ирландца в изнасиловании, якобы совершенном в Дублине в 2018 году. Ранее это дело уже расследовала полиция. Правоохранители задерживали и допрашивали Конора, но не нашли доказательств его вины.

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