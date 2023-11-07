"Звєров Про Футбол": новая авторская программа об украинском футболе, которая достойна вашего внимания

Известный журналист и комментатор Владимир Зверов рассказывает об украинском футболе всех уровней и не только.

Недавно на спортивном проекте группы 1+1 media – "Профутбол Digital" – вышла авторская программа журналиста и комментатора Владимира Зверова "Звєров Про Футбол".

В рамках проекта автор и ведущий делится своим мнением о том, что происходит в украинском футболе. К обсуждениям присоединяются приглашенные гости, среди которых – журналисты, футболисты и другие разбирающиеся в футболе медийные личности.

Редакция пообщалась с руководителем спортивных проектов 1+1 media Даниилом Щестюком, чтобы узнать, как возникла идея начать делать новую программу, как большая война повлияла на традиционный формат ведения проектов, как изменилось потребление контента аудиторией на YouTube. А также с Владимиром Зверовым, который поделился тем, как проходит подготовка к выпускам авторской программы и как выпуски воспринимает аудитория.

– Как переформатировалась работа спортивных проектов с началом большой войны, чем занимались редакции?

Даниил: С самого начала мы делали много контента, связанного с военными, особенно с ультрас, чтобы быть на стыке футбола и войны. Мы не конкурируем с теми, кто берет интервью у военных, кто делает контент на эту тему. Мы все же занимаемся футбольным направлением и готовим для наших зрителей футбольный контент. Но понятно, что война продолжается, так что повсюду пытаемся об этом говорить, в каждых трансляциях помогать Силам безопасности и обороны, проводя тематические собрания с фондами, военными и т.д.

Владимир: С началом большой войны работа нашей команды была на паузе, о футболе речь не шла. Пришли в себя через 2 месяца. Сначала запостили материал о последствиях оккупации Киевской области. Некоторое время наши спортивные редакции освещали события и истории, связанные именно с полномасштабной войной. Футбол вернулся в мою жизнь в то время, когда стало известно, что футбольные команды будут проводить благотворительные матчи, потому что мы принимали в них участие как комментаторы. И сегодня, во время благотворительных трансляций, мы намерены как можно быстрее собрать средства и передать их нашим защитникам и защитницам.

– На YouTube-канале "Профутбол Digital", входящем в состав 1+1 media, вы запустили программу "Звєров Про Футбол". Расскажите, как вообще возникла мысль?

Даниил: Владимир Зверов является одним из самых профессиональных футбольных журналистов в Украине. Это тот, кто знает очень много инсайдов, смотрит абсолютно все матчи украинской Премьер-лиги, пытается следить за украинскими командами на всех уровнях, общается с директорами клубов, менеджментом, тренерами, футболистами. Для него это не просто работа, а образ жизни. Он живет футболом. Поэтому человек, владеющий таким объемом информации, потребляет столько футбольного украинского контента, должен делиться с людьми.

В какой-то момент я понял, что Владимир недооценен с точки зрения своей медийности. В середине индустрии его все знают, он влиятельный и важный человек, но того объема зрителей и того количества аудитории, которое у него должно быть, на тот момент не было. Поэтому предложил ему пойти в конкуренцию к подобным форматам с аналитическими программами, чтобы он был ее ведущим, автором. Так мы и запустили "Звєров Про Футбол".

Мы рассчитываем за первые 3-6 месяцев выйти на среднее количество просмотров – 50 000 на выпуск. Собрать активное ядро аудитории, которое будет нас смотреть. Мы ставим своей целью попасть в ТОП этого направления и впоследствии, к концу сезона 2023/2024, войти в лидеры.

Владимир: Я всегда был с головой погружен в футбол – 7,5 года был главным редактором телевизионного проекта "Профутбол". Отвечал за все выходившие в программе материалы. К тому же, в течение 15 лет так или иначе появлялся в кадре и провел немало эфиров. Сейчас понимаю, что во мне накопилось большое количество футбольной информации, которой хотел бы делиться с другими.

Однажды с командой начали обсуждать создание авторской программы на YouTube. Благодарю Данила Щестюка, руководителя управления спортивных проектов, который стал катализатором в создании авторской программы, поддержав эту идею.

В "Звєров Про Футбол" деллюсь собственными мыслями и анализирую информацию. К обсуждениям приобщаются приглашенные гости, среди которых футболисты, а также журналисты и другие медийные личности, интересующиеся футболом. Мы работаем в двух форматах: либо по понедельникам разбираем матчи чемпионата Украины, либо независимо от дня – актуальные события. Честно говоря, вести авторскую программу – это действительно что-то новое, ведь чувствую тотальную ответственность.

– Как выпуски программ воспринимает аудитория? Что пишут в комментариях?

Даниил: Если мы сейчас проанализируем комментарии, которые пишут под выпусками, то они в большинстве своем приятные. Очень круто быть причастным к этому проекту, потому что ты заходишь и читаешь впечатления других людей: "Вау, это действительно отличается от других подобных программ", "Невероятный уровень". И это очень приятно. Я вижу, как Владимир сейчас как будто расцветает, ведь он видит результат – и в количестве просмотров, и в реакции аудитории. Мы сейчас в среднем получаем 35 000 просмотров. Мы очень быстро, буквально через 1,5 месяца, вышли на такой уровень. Поэтому очень довольны этим проектом.

Владимир: В общем, пишут положительные комментарии, что меня, кстати, приятно удивило. Хотя я действительно привык к любым комментариям и совершенно четко понимаю, что у людей есть свое мнение, которое они могут по-разному доносить.

Спортивные проекты группы 1+1 media – FootballHub и "Профутбол Digital" – представлены в ряде Digital-площадках, где контент лучше всего потребляется?

Даниил: Сейчас мы сфокусированы именно на YouTube. Туда мы делаем основной упор и вкладываем больше времени, поэтому в этом случае наш контент лучше воспринимается в YouTube. Но сейчас мы видим, что очень активно развиваются другие социальные сети, которые ориентированы именно на видеопотребление – это ворвавшийся безумными темпами TikTok, Facebook, Instagram. Кстати, Facebook многие недооценивают, но это очень крутая платформа для достижения трафика и для его монетизации.

Понятно, что мы стараемся быть представлены повсюду, потому что наша аудитория есть в разных социальных сетях. Сейчас мы тоже активно стали развивать Telegram.

Мы уделяем сейчас внимание всем платформам для того, чтобы бренд был более узнаваем и находил своего зрителя где угодно.

С начала полномасштабной войны ваша команда занимается рядом волонтерских инициатив. Расскажите поподробнее о благотворительных инициативах, к которым были приобщены спортивные редакции?

Даниил: Кроме того, что мы сотрудничаем с разными фондами, делаем очень большие сборы и с "Повернись живим", и с фондом Сергея Притулы, к нам еще отдельно обращаются военные. Недавно собирали на прицеп и ремонт автомобиля из прифронтовой зоны. Также был небольшой сбор на зарядную станцию EcoFlow для подразделения.

Владимир: У нашей команды очень много знакомых, которые так или иначе с этим связаны: или воюют, или волонтерят. Нам поступает несколько запросов, которые мы собираем и берем в работу. Пока мы не закроем один сбор, не начинаем новый. Это происходит регулярно. Практически на всех эфирах мы проводим благотворительный сборы средств. В рамках проекта "Ліга Аеророзвідки" совместно с Фондом "Повернись живим" удалось аккумулировать более 26 000 000 грн на закупку и доукомплектование пунктов управления БПЛА "Лелека-100".

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