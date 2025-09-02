Ученые объяснили, почему роботы и восковые фигуры кажутся жуткими

Работы / © Pixabay

Эффект «зловещей долины» — это ощущение тревоги и дискомфорта, которое возникает при виде слишком человеческих роботов, восковых фигур или лиц после пластики. Исследования показывают: причина кроется в особенностях работы мозга и эволюционных механизмах защиты.

Об этом пишет Украинская правда.

Явление впервые описал японский робототехник Масахиро Мори в 1970 году. Он заметил, что симпатия к роботам растет вместе с их сходством с человеком, но только до определенного момента. Когда образ становится «слишком человеческим», в восприятии возникает резкий провал. Этот феномен Мори назвал «зловещей долиной». В 1978 году термин впервые перевели на английский в книге Robots: Fact, Fiction, and Prediction.

Дальнейшие исследования подтвердили существование эффекта. В 2013 году ученые доказали, что чем ближе искусственное лицо к человеческим пропорциям, тем больше оно вызывает дискомфорт. В 2014 году стало известно, что uncanny valley испытывают и дети 9-11 лет, особенно при контакте с виртуальными персонажами с ограниченной мимикой.

В 2019 году команда Кембриджского университета использовала функциональную МРТ, чтобы исследовать реакции мозга на изображения людей, роботов и персонажей. Оказалось, что наибольшее отторжение вызывают образы, которые находятся на грани между «человеческим» и «нечеловеческим». В таких случаях активизировалась амигдала — зона, отвечающая за эмоции.

Ученые также выяснили, что медиальная префронтальная кора мозга имеет два ключевых участка: один превращает сигнал «похожести на человека» в «сигнал обнаружения человека», а другой — вентромедиальная кора — объединяет его с оценкой привлекательности. Реакция различается между людьми: кто-то резко отвергает «почти человеческих» агентов, другие относятся спокойнее.

Существуют и эволюционные объяснения феномена. Согласно гипотезе mortality salience, искусственные образы с бледной кожей или застывшими глазами напоминают о смерти. Другая версия — pathogen avoidance: странная мимика или движения могут сигнализировать о болезни, и мозг запускает реакцию защиты. В 2009 году было доказано, что даже приматы избегают слишком реалистичных, но неестественных аватаров.

Эффект «зловещей долины» хорошо виден в культуре. Среди примеров — фильмы «Последняя фантазия: Духи внутри» (2001), «Полярный экспресс» (2004), «Шрек» (2001) и «Коралина в мире кошмаров» (2009). В видеоигре L.A. Noire реалистичные лица сочетались с неестественными телами, из-за чего персонажей называли «восковыми фигурами с живыми лицами».

Подобный эффект наблюдается и в реальной жизни. Он часто приписывается знаменитостям, подвергшимся многочисленным пластическим операциям или инъекциям: Джоселин Вильденштейн, Майклу Джексону, Донателли Версаче, Микки Рурку, Лари Флинн Бойл и Лорен Санчес. Их лица с неестественной мимикой у многих вызывают ощущение uncanny valley.

Феномен остается актуальным в психологии, нейронауке, кино и робототехнике. Ученые подчеркивают: не существует универсального дизайна робота, который был бы комфортным для всех пользователей.

