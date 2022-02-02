"Считали недостойной": 17-летнюю беременную жительницу Тернопольской области выгнали посреди ночи на мороз

Беременная 17-летняя Екатерина оказалась на улице.

17-летняя беременная жительница Тернопольской области Екатерина оказалась на улице посреди ночи. Из дома на мороз ее выгнали родители парня, от которого она ждет ребенка.

Также читайте Был весь в крови и убегал босиком: в Хмельницкой области жена и теща выгнали из дома и тяжело ранили мужчину

Об этом рассказали в центре поддержки для мам бездомных с малышами на руках "Мисто Добра", где приютили будущую маму.

Волонтеры рассказали, что Екатерину в семье отца будущего ребенка не приняли, ее постоянно критиковали и даже применили физическое насилие, а впоследствии она и вообще оказалась на улице.

Еще с детства девушке пришлось пройти немалые испытания. Родную маму Екатерины лишили родительских прав, и она попала в приемную семью в 8 лет. Пока у семьи не было собственных детей, к Катерине относились прекрасно, но, как только у родителей родился младенец, все для Катерины изменилось.

"Катя ждала, чтобы ей исполнилось 17 лет, ведь приемная мама пообещала ей, что девушка сможет переехать к родной матери. И вот пришло время знакомства с родной мамой, сестрой и ее детьми. Катя так надеялась наконец-то почувствовать настоящую материнскую любовь и ласку, почувствовать тепло родных рук… Но все оказалось далеко не сказкой. Мама употребляла алкоголь, а родная сестра – наркозависимая… Места для любви и поддержки просто не было", – рассказывают благотворители.

Девушка встретила парня, влюбилась и хотела создать с ним свою семью.

"Переехав к нему, Катя снова осталась сама, ведь родня парня не приняла ее. Считали, что она недостойна. Постоянная критика и унижение однажды переросли в физическое насилие, а дальше случилось хуже всего — Катю посреди ночи выгнали на улицу, зная, что под ее сердцем появилась новая жизнь, но даже беременность Кати не помешала родственникам парня оставить девушку на страшном морозе и забыть о ней раз и навсегда", — рассказывают волонтеры.

После этого Екатерина решила вернуться в родной дом, но частые выпивания ее мамы просто не давали жить спокойно и безопасно, говорят в Центре поддержки.

"Когда терпения вообще не осталось, Катя обратилась к волонтерам и попросила помочь найти безопасное место. Так Катя оказалась в "Городе Добра", — говорят благотворители.

Сегодня Екатерина проходит психологическую реабилитацию, готовится стать мамой и мечтает стать мастером маникюра.

Екатерина мечтает стать мастером маникюра

Читайте также: