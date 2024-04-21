Скандал в ресторане Киева: чиновника Нацполиции уволили после угроз бизнесмену

Скандал между бизнесменом и чиновником произошел в одном из столичных заведений.

Из Департамента стратегических расследований Нацполиции уволили Манасяна Виталия через несколько часов после того, как стало известно о скандале в ресторане Киева с бизнесменом Максимом Шкилем.

Об этом Шкиль сообщил вFacebook.

"Уволен! Друзья, совместно в очередной раз сегодня подтвердили, что вместе мы сила. Получил многочисленные сообщения с характеристикой героя-дня Виталия Манасяна, все исключительно негативные, с примерами, свидетельствующими о системности такого дерзкого поведения. Спасибо руководству Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины за быструю реакцию, свидетельствующую о том, что такое поведение недопустимо и не может бросать тень на высокое звание Полицейский, среди которых много порядочных и преданных профессии людей", — написал он.

Максим Шкиль также выразил надежду, что сегодняшнее увольнение станет примером для многих таких "Виталиев".

Как пишет издание УП, в НПУ подтвердили, что это действительно был их сотрудник. Сотрудники ведомства изучили сообщение в соцсетях, пообщались с администрацией заведения и свидетелями, после чего согласовали с главой Нацполиции Иваном Выговским увольнение оперуполномоченного.

Напомним, бизнесмен Максим Шкиль рассказал о словесной перепалке с работником департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталием Манасяном, которая произошла утром 21 апреля в одном из заведений Киева. По словам Шкиля, он предварительно забронировал стол для завтрака, а когда пришел, администраторы заведения сообщили, что его уже занял какой-то мужчина – это был Виталий Манасян. Разговор между мужчинами закончился угрозами в сторону бизнесмена.

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