Столкнулись бензовоз и грузовик: на трассе Киев-Чоп во Львовской области на дорогу вылилось топливо (фото)

Столкнулись бензовоз и грузовик: на трассе Киев-Чоп во Львовской области на дорогу вылилось топливо (фото)

Чрезвычайники смывают топливо с трассы.

Под вечер вторника, 6 июля, на международной трассе Киев — Чоп в селе Ясенево, в 23 км от Золочева, Львовской области столкнулись грузовик с бензовозом. Была повреждена емкость и произошла утечка горючего — сейчас работники ГСЧС смывают его с трассы.

Об этом с места события передает журналист ТСН.ua.

В результате ДТП пострадали два человека. На месте аварии работают полицейские, медики. Также приехали два автомобиля спасателей.

ТСН.ua

Движение транспорта в обе стороны затруднено. Пропускают только легковушки, а грузовики ждут, пока смоют бензин c трассы.

ТСН.ua

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