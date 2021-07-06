Столкнулись бензовоз и грузовик: на трассе Киев-Чоп во Львовской области на дорогу вылилось топливо (фото)

Чрезвычайники смывают топливо с трассы.
Под вечер вторника, 6 июля, на международной трассе Киев — Чоп в селе Ясенево, в 23 км от Золочева, Львовской области столкнулись грузовик с бензовозом. Была повреждена емкость и произошла утечка горючего — сейчас работники ГСЧС смывают его с трассы.
Об этом с места события передает журналист ТСН.ua.
В результате ДТП пострадали два человека. На месте аварии работают полицейские, медики. Также приехали два автомобиля спасателей.
Движение транспорта в обе стороны затруднено. Пропускают только легковушки, а грузовики ждут, пока смоют бензин c трассы.
Напомним, в Польше вертолет с украинцами упал в озеро. В результате аварии пострадавшие получили тяжелые травмы.