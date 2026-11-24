Салат с крабовыми палочками без риса: рецепты / © Фото из открытых источников

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В новогоднем меню салаты с крабовыми палочками давно стали классикой. Но если хочется приготовить знакомое блюдо по-новому, рис можно заменить другими ингредиентами — салат останется нежным, сочным и праздничным. Рассказываем, что добавить вместо риса и как приготовить три вкусных варианта.

Пекинская капуста — для легкого и хрустящего салата

Пекинская капуста придает объем, но не отягощает блюдо. Она хорошо сочетается с крабовыми палочками, яйцами, кукурузой и огурцом.

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Ингредиенты:

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крабовые палочки — 200 г;

пекинская капуста — 250 г;

свежий огурец — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

консервированная кукуруза — 150 г;

майонез или сметана — 2-3 ст. л.;

соль и укроп — по вкусу.

Прготовление: яйца отварите, охладите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки и огурец также нарежьте, капусту тонко нашинкуйте. Слейте жидкость из кукурузы, соедините все ингредиенты и заправьте. Чтобы капуста осталась хрустящей, перемешивайте салат непосредственно перед подачей.

Свежий огурец — для сочности

Огурец — один из самых распространенных ингредиентов в крабовых салатах без риса. Он добавляет свежести и хорошо подходит к яйцам и кукурузе.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

свежие огурцы — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

консервированная кукуруза — 200 г;

зеленый лук — 2-3 шт.;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление: яйца сварите вкрутую и нарежьте кубиками. Огурцы и крабовые палочки нарежьте примерно такими же кусочками. Добавьте кукурузу без жидкости и измельченный зеленый лук. Заправьте майонезом, посолите и перемешайте. Если огурцы очень водянистые, удалите семена перед нарезанием.

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Твердый сыр — для нежного и сытного вкуса

Твердый сыр делает салат более насыщенным и придает ему сливочный оттенок. В рецептах без риса его сочетают с крабовыми палочками, яйцами и кукурузой.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

твердый сыр — 100 г;

яйца — 3 шт.;

консервированная кукуруза — 150 г;

свежий огурец — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

укроп — по желанию.

Приготовление: яйца отварите и нашинкуйте, крабовые палочки и огурец измельчите. Сыр натрите на большой терке. Добавьте кукурузу, заправьте майонезом и осторожно перемешайте. Соль добавляйте в конце, ведь сыр и майонез уже могут быть достаточно солеными.

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