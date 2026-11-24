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Чем заменить рис в салате с крабовыми палочками: три лучших рецепта для новогоднего блюда
Для свежего и хрустящего салата лучше всего подойдет пекинская капуста, для простого классического варианта — огурец, а для более сытного блюда — твердый сыр.
В новогоднем меню салаты с крабовыми палочками давно стали классикой. Но если хочется приготовить знакомое блюдо по-новому, рис можно заменить другими ингредиентами — салат останется нежным, сочным и праздничным. Рассказываем, что добавить вместо риса и как приготовить три вкусных варианта.
Пекинская капуста — для легкого и хрустящего салата
Пекинская капуста придает объем, но не отягощает блюдо. Она хорошо сочетается с крабовыми палочками, яйцами, кукурузой и огурцом.
Ингредиенты:
крабовые палочки — 200 г;
пекинская капуста — 250 г;
свежий огурец — 1 шт.;
яйца — 3 шт.;
консервированная кукуруза — 150 г;
майонез или сметана — 2-3 ст. л.;
соль и укроп — по вкусу.
Прготовление: яйца отварите, охладите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки и огурец также нарежьте, капусту тонко нашинкуйте. Слейте жидкость из кукурузы, соедините все ингредиенты и заправьте. Чтобы капуста осталась хрустящей, перемешивайте салат непосредственно перед подачей.
Свежий огурец — для сочности
Огурец — один из самых распространенных ингредиентов в крабовых салатах без риса. Он добавляет свежести и хорошо подходит к яйцам и кукурузе.
Ингредиенты:
крабовые палочки — 200 г;
свежие огурцы — 2 шт.;
яйца — 3 шт.;
консервированная кукуруза — 200 г;
зеленый лук — 2-3 шт.;
майонез — 2-3 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление: яйца сварите вкрутую и нарежьте кубиками. Огурцы и крабовые палочки нарежьте примерно такими же кусочками. Добавьте кукурузу без жидкости и измельченный зеленый лук. Заправьте майонезом, посолите и перемешайте. Если огурцы очень водянистые, удалите семена перед нарезанием.
Твердый сыр — для нежного и сытного вкуса
Твердый сыр делает салат более насыщенным и придает ему сливочный оттенок. В рецептах без риса его сочетают с крабовыми палочками, яйцами и кукурузой.
Ингредиенты:
крабовые палочки — 200 г;
твердый сыр — 100 г;
яйца — 3 шт.;
консервированная кукуруза — 150 г;
свежий огурец — 1 шт.;
майонез — 2 ст. л.;
укроп — по желанию.
Приготовление: яйца отварите и нашинкуйте, крабовые палочки и огурец измельчите. Сыр натрите на большой терке. Добавьте кукурузу, заправьте майонезом и осторожно перемешайте. Соль добавляйте в конце, ведь сыр и майонез уже могут быть достаточно солеными.