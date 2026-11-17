Что положить вместо сельди в "Шубу" / © Фото из открытых источников

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Салат «Селедка под шубой» не обязательно готовить по классическому рецепту. Если кому-то из гостей не нравится соленая рыба или хочется удивить близких необычным вкусом знакомого блюда, главный ингредиент можно заменить. Например, вместо сельди использовать нежное мясо индейки, копченую рыбу или даже морскую капусту. А привычное сочетание свеклы, моркови, картофеля и соуса останется узнаваемым.

«Шуба» с индейкой и маринованными огурцами

Этот вариант понравится тем, кто не любит рыбный привкус. Индейка делает салат питательным, но не слишком тяжелым, а маринованные огурцы добавляют приятную кислинку.

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Ингредиенты:

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200 г филе индейки;

2 картофелины;

2 морковки;

2 свеклы;

2 яйца;

2–3 маринованные огурца;

майонез, соль и перец по вкусу;

небольшая луковица по желанию.

Приготовление. Индейку отварите в подсоленной воде или запеките в фольге со специями, а затем охладите и нарежьте небольшими кусочками. Отдельно приготовьте овощи и яйца, почистите и натрите на большой терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Выкладывайте ингредиенты слоями: картофель, индейка, огурцы, яйца, морковь и свекла. Каждый слой слегка смазывайте майонезом. Готовый салат поставьте в холодильник на 3-4 часа.

Постная «Шуба» с морской капустой

Это удачная альтернатива для тех, кто не ест рыбу и мясо, но хочет сохранить характерный морской оттенок вкуса. Морская капуста имеет выразительный вкус и хорошо сочетается со сладковатыми овощами.

Ингредиенты:

200 г морской капусты;

2 картофелины;

2 морковки;

2 свеклы;

1 луковица;

постный майонез по вкусу;

соль и черный перец.

Приготовление. Картошку, морковь и свеклу отварите до готовности, охладите и натрите. Если морская капуста содержит много воды, слейте маринад и дайте ей стечь. Лук мелко нашинкуйте. На дно салатника выложите морскую капусту, сверху распределите лук, картофель, морковь и свеклу. Между слоями нанесите тонкую сетку постного майонеза. После приготовления оставьте салат в холодильнике на несколько часов.

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«Шуба» со шпротами и рисом

Для тех, кто любит более выразительный копченый вкус, подойдут шпроты. Они доступны по цене, обладают насыщенным ароматом и хорошо сочетаются со свеклой и морковью. Рис в этом рецепте заменяет картофель и делает салат более нежным.

Ингредиенты:

1 банка шпротов;

100 г риса;

2 морковки;

2 свеклы;

1 луковица;

майонез по вкусу;

немного уксуса, сахара и воды для маринования лука.

Приготовление. Рис отварите в подсоленной воде до готовности и охладите. Шпроты достаньте из банки, слегка разомните вилкой, предварительно слив избыток масла. Лук нарежьте мелкими кубиками, залейте смесью воды, уксуса и щепотки сахара, оставьте на 10-15 минут. Морковь и свеклу отварите и натрите. Выложите слоями шпроты, маринованный лук, рис, морковь и свеклу. Каждый слой, кроме рыбного, смажьте небольшим количеством майонеза. Перед подачей охладите салат.

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