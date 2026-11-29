Лаваш.

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Плавленый сырок — доступный продукт, из которого можно приготовить немало вкусных закусок для праздничного стола. Он отлично сочетается с яйцами, чесноком, крабовыми палочками, зеленью и овощами.

ТСН.ua подготовил три рецепта, которые разнообразят новогоднее меню.

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Шарики с чесноком и орехами

Ингредиенты:

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2 плавленые сырки

2 вареных яйца

2 зубчика чеснока

2 ст. л. майонеза

50 г грецких орехов

небольшой пучок укропа

кунжут

соль

Приготовление:

Плавленые сырки и вареные яйца натрите на мелкой терке. Добавьте измельченный чеснок, майонез и чуть-чуть соли. Тщательно перемешайте массу до однородности. Грецкие орехи измельчите, укроп мелко нашинкуйте. Влажными руками сформируйте небольшие шарики. Часть обваливайте в орехах, остальное — в укропе или кунжуте. Поставьте закуску в холодильник на 30–40 минут.

Рулет из лаваша

Ингредиенты:

2 тонких листа лаваша

2 плавленые сырки

150 г крабовых палочек

2 вареных яйца

1 свежий огурец

2 ст. л. майонеза

Приготовление:

Плавленые сырки, крабовые палочки и вареные яйца натрите на терке. Огурец порежьте тонкой соломкой. Смешайте творожки, яйца, крабовые палочки, майонез. Разложите лаваш, равномерно распределите начинку и выложите огурец. Плотно сверните лаваш в рулет, заверните в пищевую пленку. Поставьте в холодильник на 1–2 часа.

Намазка из плавленого сырка и тунца

Ингредиенты:

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2 плавленые сырки

1 банка консервированного тунца

2 вареных яйца

1 небольшой соленый огурец

2 ст. л. майонеза

1 зубчик чеснока

зеленый лук или укроп

черный перец

Приготовление:

Плавленые сырки и вареные яйца натрите на мелкой терке. Соленый огурец нашинкуйте очень мелкими кубиками. Тунец достаньте из банки, слейте лишнюю жидкость и разомните вилкой. Смешайте сырки, яйца, тунец и огурец. Добавьте майонез, измельченный чеснок и зелень. Поперчите и кропотливо перемешайте. Поставьте в холодильник на 30 мин. Подавайте на подсушенных гренках, крекерах или в тарталетках.

Напомним, мы писали о том, чем заменить селедку в «Шубе».

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