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Что приготовить из плавленого сырка на Новый год: три вкусные закуски за копейки
Из обычного плавленого сырка можно сделать не только популярную смазку, но и оригинальные порционные закуски к новогоднему столу.
Плавленый сырок — доступный продукт, из которого можно приготовить немало вкусных закусок для праздничного стола. Он отлично сочетается с яйцами, чесноком, крабовыми палочками, зеленью и овощами.
ТСН.ua подготовил три рецепта, которые разнообразят новогоднее меню.
Шарики с чесноком и орехами
Ингредиенты:
2 плавленые сырки
2 вареных яйца
2 зубчика чеснока
2 ст. л. майонеза
50 г грецких орехов
небольшой пучок укропа
кунжут
соль
Приготовление:
Плавленые сырки и вареные яйца натрите на мелкой терке. Добавьте измельченный чеснок, майонез и чуть-чуть соли. Тщательно перемешайте массу до однородности.
Грецкие орехи измельчите, укроп мелко нашинкуйте.
Влажными руками сформируйте небольшие шарики. Часть обваливайте в орехах, остальное — в укропе или кунжуте.
Поставьте закуску в холодильник на 30–40 минут.
Рулет из лаваша
Ингредиенты:
2 тонких листа лаваша
2 плавленые сырки
150 г крабовых палочек
2 вареных яйца
1 свежий огурец
2 ст. л. майонеза
Приготовление:
Плавленые сырки, крабовые палочки и вареные яйца натрите на терке. Огурец порежьте тонкой соломкой.
Смешайте творожки, яйца, крабовые палочки, майонез.
Разложите лаваш, равномерно распределите начинку и выложите огурец.
Плотно сверните лаваш в рулет, заверните в пищевую пленку. Поставьте в холодильник на 1–2 часа.
Намазка из плавленого сырка и тунца
Ингредиенты:
2 плавленые сырки
1 банка консервированного тунца
2 вареных яйца
1 небольшой соленый огурец
2 ст. л. майонеза
1 зубчик чеснока
зеленый лук или укроп
черный перец
Приготовление:
Плавленые сырки и вареные яйца натрите на мелкой терке. Соленый огурец нашинкуйте очень мелкими кубиками.
Тунец достаньте из банки, слейте лишнюю жидкость и разомните вилкой.
Смешайте сырки, яйца, тунец и огурец. Добавьте майонез, измельченный чеснок и зелень. Поперчите и кропотливо перемешайте.
Поставьте в холодильник на 30 мин.
Подавайте на подсушенных гренках, крекерах или в тарталетках.
Напомним, мы писали о том, чем заменить селедку в «Шубе».