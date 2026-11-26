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Что приготовить на Новый год вместо оливье: рецепт вкусного салата с курицей и горошком
Не оливье и не шуба: какой салат из простых продуктов приготовить на Новый год
Если традиционное оливье уже надоело, новогоднее меню можно разнообразить другим салатом из доступных продуктов. Для его приготовления понадобятся куриное мясо, овощи, яйца и зеленый горошек. Благодаря послойному преподаванию блюдо будет выглядеть празднично и станет хорошей альтернативой привычным салатам.
Салат с курицей и зеленым горошком на Новый год
Ингредиенты на 6-8 порций
картофель — 3 шт.;
куриная грудка (отварная или копченая) — 300 г;
морковь — 2 шт.;
яйца — 4 шт.;
консервированный зеленый горошек — 1 банка;
свежий или соленый огурец — 1 шт.;
майонез — 300 г;
зеленый лук — по вкусу;
соль и черный молотый перец — по вкусу.
Как приготовить салат с курицей и горошком
Подготовьте овощи и яйца. Отварите картофель и морковь до мягкости, дайте остыть и очистите. Яйца сварите вкрутую, охладите и снимите скорлупу.
Нарежьте другие составляющие. Куриную грудку и огурец измельчите небольшими кубиками. Зеленый лук мелко нашинкуйте, а из консервированного горошка слейте жидкость.
Сформируйте первый слой. На большую плоскую тарелку поставьте кулинарное кольцо. Натрите картофель на крупной терке и равномерно распределите его по дну. Добавьте немного соли и перца и нанесите тонкую сеточку майонеза.
Выложите горошек. Распределите его поверх картофеля и слегка смажьте майонезом.
Добавьте курицу. Следующим слоем выложите измельченное мясо. При необходимости приправьте его и покройте небольшим количеством майонеза. Для более нежного вкуса подойдет отварная грудка, а копченая придаст салату более выразительный аромат.
Выложите огурец и яйца. Сначала равномерно распределите кусочки огурца, затем натрите сверху вареные яйца. Слегка посолите и добавьте майонез.
Добавьте зеленый лук. Посыпьте ею яичный слой и нанесите еще немного майонеза.
Завершите салат морковью. Натрите вареную морковь и равномерно распределите ее сверху. Украсьте майонезной сеточкой и по желанию несколькими горошинами.
Готовый салат поставьте в холодильник, чтобы он остыл и слои пропитались заправкой. Перед подачей аккуратно снимите кулинарное кольцо.
Для приготовления можно использовать как свежий, так и соленый огурец. Первый придаст блюду свежести, тогда как второй сделает вкус более пикантным.
Такой салат совмещает нежное куриное мясо, сочные овощи и зеленый горошек. А благодаря яркому верхнему слою из моркови он будет смотреться на новогоднем столе.