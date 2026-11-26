Салат на Новый год

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Если традиционное оливье уже надоело, новогоднее меню можно разнообразить другим салатом из доступных продуктов. Для его приготовления понадобятся куриное мясо, овощи, яйца и зеленый горошек. Благодаря послойному преподаванию блюдо будет выглядеть празднично и станет хорошей альтернативой привычным салатам.

Салат с курицей и зеленым горошком на Новый год

Ингредиенты на 6-8 порций

картофель — 3 шт.;

куриная грудка (отварная или копченая) — 300 г;

морковь — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

консервированный зеленый горошек — 1 банка;

свежий или соленый огурец — 1 шт.;

майонез — 300 г;

зеленый лук — по вкусу;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить салат с курицей и горошком

Подготовьте овощи и яйца. Отварите картофель и морковь до мягкости, дайте остыть и очистите. Яйца сварите вкрутую, охладите и снимите скорлупу. Нарежьте другие составляющие. Куриную грудку и огурец измельчите небольшими кубиками. Зеленый лук мелко нашинкуйте, а из консервированного горошка слейте жидкость. Сформируйте первый слой. На большую плоскую тарелку поставьте кулинарное кольцо. Натрите картофель на крупной терке и равномерно распределите его по дну. Добавьте немного соли и перца и нанесите тонкую сеточку майонеза. Выложите горошек. Распределите его поверх картофеля и слегка смажьте майонезом. Добавьте курицу. Следующим слоем выложите измельченное мясо. При необходимости приправьте его и покройте небольшим количеством майонеза. Для более нежного вкуса подойдет отварная грудка, а копченая придаст салату более выразительный аромат. Выложите огурец и яйца. Сначала равномерно распределите кусочки огурца, затем натрите сверху вареные яйца. Слегка посолите и добавьте майонез. Добавьте зеленый лук. Посыпьте ею яичный слой и нанесите еще немного майонеза. Завершите салат морковью. Натрите вареную морковь и равномерно распределите ее сверху. Украсьте майонезной сеточкой и по желанию несколькими горошинами.

Готовый салат поставьте в холодильник, чтобы он остыл и слои пропитались заправкой. Перед подачей аккуратно снимите кулинарное кольцо.

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Для приготовления можно использовать как свежий, так и соленый огурец. Первый придаст блюду свежести, тогда как второй сделает вкус более пикантным.

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Такой салат совмещает нежное куриное мясо, сочные овощи и зеленый горошек. А благодаря яркому верхнему слою из моркови он будет смотреться на новогоднем столе.

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