Вкусные салаты на Новый год: рецепты / © Фото из открытых источников

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Если хочется приготовить на Новый год что-то интереснее привычных «Мимозы», оливье или салата из крабовых палочек, обратите внимание на другие салаты. Они выглядят эффектно в прозрачном салатнике или кулинарном кольце, а для приготовления не нужны какие-то деликатесы. Курица, шампиньоны, ветчина, крабовые палочки, яйца, сыр и овощи легко превращаются в праздничные блюда, которые понравятся гостям. Предлагаем три простых рецепта с идеальным сочетанием вкусов.

Салат с курицей, шампиньонами и сыром

Сочетание нежного куриного мяса, ароматных грибов и сыра делает этот салат сытным, но не слишком тяжелым. Особенно аппетитный вид он выглядит, если выложить его слоями в прозрачную форму.

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Ингредиенты:

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куриное филе — 250 г;

шампиньоны — 200 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 120 г;

лук — 1 небольшой;

майонез — 3-4 ст. ложки;

масло, соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе отварите в подсоленной воде, охладите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, белки и желтки натрите отдельно. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук измельчите и обжарьте вместе до золотистого цвета. Дайте грибам остыть.

Выкладывайте ингредиенты слоями: курица, грибы с луком, яичные белки, тертый сыр и желтки. Каждый пласт, кроме последнего, слегка смазывайте майонезом. Сверху можно добавить чуть-чуть зелени.

Нежный салат с ветчиной, картофелем и маринованными огурцами

Этот вариант понравится тем, кто любит сочетание мясных продуктов с хрустящими овощами. Маринованные огурцы придают приятную кислинку, а картофель и яйца делают вкус нежным и сбалансированным.

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Ингредиенты:

ветчина — 200 г;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

майонез — 3-4 ст. ложки.

Приготовление:

Картошку и морковь отварите до готовности, яйца сварите вкрутую. Охлажденные овощи натрите на большой терке, яйца и творог также натрите отдельно. Ветчину нарежьте мелкой соломкой, огурцы — маленькими кубиками. Если они очень сочные, слегка отожмите лишнюю жидкость.

Выложите слои в такой последовательности: картофель, ветчина, маринованные огурцы, морковь, яйца и сыр. Между слоями сделайте тонкую сеточку из майонеза. Перед подачей оставьте салат в холодильнике примерно на час.

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Салат с крабовыми палочками, помидорами и сыром

Легкий, сочный и эффектный салат, для которого не нужно ничего варить, кроме яиц. Яркие помидоры создают хороший контраст с белыми слоями творога и крабовых палочек.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

помидоры — 2 средние;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 120 г;

чеснок — 1 небольшой зубчик;

майонез — 3 ст. ложки;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Яйца сварите вкрутую и натрите на терке. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите. Помидоры нарежьте небольшими кусочками, удалите лишнюю жидкость и семена, чтобы салат не стал водянистым.

Майонез смешайте с измельченным чесноком. Выкладывайте слоями крабовые палочки, помидоры, яйца и сыр. Каждый слой слегка смазывайте чесночной заправкой. Верх можно украсить тертым сыром и зеленью.

Как красиво подать салаты на Новый год

Чтобы салаты выглядели празднично, используйте кулинарное кольцо или прозрачный салатник: так будут заметны все слои. Не добавляйте слишком много майонеза, иначе блюдо потеряет форму. Готовьте заранее салаты, чтобы они успели остыть и пропитаться, а украшайте непосредственно перед подачей.

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