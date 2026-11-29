Салат "Французская любовница" (фото с сайта "Господинька")

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Для приготовления не нужно варить овощи, жарить мясо или тратить много времени на кухне. Все ингредиенты готовы к использованию, поэтому салат можно собрать буквально через 10 минут. Он отлично подходит для праздничного стола, семейного ужина или угощения гостей. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты копченое куриное бедрышко или филе 350г консервированные ананасы 250г морковь по-корейски 200г твердый сыр 150г грецкие орехи 75г майонез 120г чеснок 1 зубчик зелень для украшения по вкусу

Процесс приготовления:

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Отделите копченое мясо от костей, снимите шкурку по желанию и нарежьте небольшими кубиками. Выложите курицу на дно салатника или порционных креманок. Сделайте тонкую сеточку из майонеза. Слейте сироп из консервированных ананасов. Если вы используете кольца, нарежьте их небольшими кусочками. Выложите ананасы поверх курицы и слегка смажьте майонезом. При необходимости отцедите лишнюю жидкость из моркови и измельчите ножом, чтобы салат было удобнее есть. Распределите морковь следующим слоем. По желанию добавьте измельченный зубчик чеснока для более внятного вкуса. Измельчите орехи ножом или блендером, но не слишком мелко — небольшие кусочки придадут салату приятную хрусткость. Выложите их поверх моркови и добавьте немного майонеза. Натрите сыр на мелкой терке и равномерно распределите его по салату. По желанию сделайте тонкую сеточку из майонеза, украсьте зеленью, кусочками ананаса или измельченными орехами.

Салат можно подавать сразу после приготовления. Если есть время, поставьте его в холодильник на 20–30 минут, чтобы ингредиенты лучше соединились.

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Приятного аппетита!

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