Как вкуснотприготовить хек: рецепты / © Фото из открытых источников

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Хек — доступная рыба с нежным белым мясом, хорошо сочетающаяся с овощами, сыром, грибами и простыми соусами. Для рождественского и новогоднего стола его можно запечь порционными кусочками или приготовить в форме, чтобы подать сразу с гарниром. Собрали пять несложных рецептов: от легкого хека с лимоном до сытного блюда с картофелем и сырной корочкой.

Хек в фольге с лимоном и зеленью

Ингредиенты на 4 порции:

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600–700 г филе хека;

1 лимон;

2 ст. л. оливкового или подсолнечного масла;

2 зубчика чеснока;

½ ч. л. сушеного орегано;

соль и черный перец — по вкусу;

несколько веточек петрушки.

Приготовление. Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Филе промокните бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Смешайте масло с измельченным чесноком, орегано и соком половины лимона. Смажьте рыбу, положите на фольгу, сверху добавьте тонкие ломтики лимона и заверните края. Запекайте 20–25 минут в зависимости от толщины кусочков. Перед подачей посыпьте петрушкой.

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Хек с овощами в сметанно-горчичном соусе

Ингредиенты:

700 г хека;

1 луковица;

1 морковка;

150 г сметаны;

1 ч. л. зернистой горчицы;

1 зубчик чеснока;

1 ст. л. растительного масла;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите. Выложите овощи в смазанную форму, сверху разместите кусочки хека. Смешайте сметану, горчицу, измельченный чеснок, перец и немного соли. Полейте рыбу соусом и запекайте при температуре 190 °C примерно 25–30 минут. Соус поможет сохранить нежность хека, а овощи станут гарниром.

Хек с картофелем и сыром

Ингредиенты:

500 г филе хека;

5–6 картофелин;

1 луковица;

100 г твердого сыра;

150 г сметаны;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. паприки;

соль, перец и растительное масло — по вкусу.

Приготовление. Картофель нарежьте тонкими кружочками, лук полукольцами. Рыбу посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. В смазанную форму выложите картофель, лук и хек, смажьте сметаной. Накройте фольгой и запекайте около 40 минут при 180 °C. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и готовьте еще 8–10 минут, пока он расплавится и подрумянится.

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Хек в томатном соусе

Ингредиенты:

700 г хека;

1 луковица;

1 морковка;

250 г измельченных томатов или томатов в собственном соке;

1 ст. л. растительного масла;

½ ч. л. паприки;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Лук нарежьте, морковь натрите и обжарьте на растительном масле 5–7 минут. Добавьте томаты, паприку, соль и перец, тушите еще 5 минут. Выложите в соус порционные кусочки хека, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 12–15 минут до готовности рыбы. Подавайте в глубокую тарелку, полив томатно-овощным соусом. Хек с томатами и овощами — простой вариант, который можно приготовить как на плите, так и в духовке.

Хек под грибной шапкой с сыром

Ингредиенты:

600 г филе хека;

250 г шампиньонов;

1 луковица;

100 г твердого сыра;

2 ст. л. сметаны;

1 ст. л. растительного масла;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками. Обжарьте их на растительном масле, пока испарится излишняя влага. Филе хека выложите в форму, посолите и поперчите. Сверху разложите грибы с луком, смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Запекайте при 190 °C примерно 20–25 минут, пока рыба приготовится, а сыр расплавится.

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