Быстрый салат на Новый год: рецепт / © Фото из открытых источников

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Новогоднее меню не обязательно должно состоять из блюд, на приготовление которых приходится тратить полдня. Для праздничного стола подойдет салат из копченой курицы, ананаса, кукурузы и майонеза. Все продукты готовы к употреблению, поэтому их нужно только нарезать и перемешать. Сладковатый ананас придает сочность, копченое мясо делает салат сытным, а кукуруза — ярким и праздничным.

Салат с копченой курицей и ананасом: рецепт на Новый год

Сочетание копченой курицы, ананаса и кукурузы часто используют в праздничных салатах.

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Ингредиенты:

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копченая куриная грудка — 250-300 г;

консервированный ананас — 200 г;

консервированная кукуруза — 150 г;

майонез — 2-3 ст. л.

Как приготовить.

Слейте жидкость из ананасов и кукурузы. Если ананас нарезан кольцами, порежьте его небольшими кусочками. Копченую курицу нарежьте кубиками примерно такого же размера. Переложите курицу, ананас и кукурузу в салатник, добавьте майонез и осторожно перемешайте. Поставьте салат в холодильник на 10–15 минут, чтобы вкусы соединились, а перед подачей переложите в красивую салатницу или порционные креманки. Чтобы салат выглядел изысканно, подавайте его порционно или сформируйте на тарелке с помощью кулинарного кольца.

Что важно для вкуса

Выбирайте курицу с мягким ароматом копчения, чтобы она не перебивала ананас. Консервированные продукты хорошо отцедите, лишняя жидкость сделает салат водянистым. Майонез добавляйте постепенно: копченая грудка уже имеет насыщенный вкус, поэтому много заправки не нужно.

Этот салат удобно готовить непосредственно перед праздником: он не нуждается в плите или духовке, а основные ингредиенты продаются в большинстве супермаркетов.

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