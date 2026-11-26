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Ничего не нужно варить и запекать: вкусный салат из четырех ингредиентов к новогоднему столу
Быстрый салат к праздничному столу из четырех ингредиентов: копченой курицы, ананаса, кукурузы и майонеза — простой рецепт.
Новогоднее меню не обязательно должно состоять из блюд, на приготовление которых приходится тратить полдня. Для праздничного стола подойдет салат из копченой курицы, ананаса, кукурузы и майонеза. Все продукты готовы к употреблению, поэтому их нужно только нарезать и перемешать. Сладковатый ананас придает сочность, копченое мясо делает салат сытным, а кукуруза — ярким и праздничным.
Салат с копченой курицей и ананасом: рецепт на Новый год
Сочетание копченой курицы, ананаса и кукурузы часто используют в праздничных салатах.
Ингредиенты:
копченая куриная грудка — 250-300 г;
консервированный ананас — 200 г;
консервированная кукуруза — 150 г;
майонез — 2-3 ст. л.
Как приготовить.
Слейте жидкость из ананасов и кукурузы. Если ананас нарезан кольцами, порежьте его небольшими кусочками.
Копченую курицу нарежьте кубиками примерно такого же размера.
Переложите курицу, ананас и кукурузу в салатник, добавьте майонез и осторожно перемешайте.
Поставьте салат в холодильник на 10–15 минут, чтобы вкусы соединились, а перед подачей переложите в красивую салатницу или порционные креманки.
Чтобы салат выглядел изысканно, подавайте его порционно или сформируйте на тарелке с помощью кулинарного кольца.
Что важно для вкуса
Выбирайте курицу с мягким ароматом копчения, чтобы она не перебивала ананас. Консервированные продукты хорошо отцедите, лишняя жидкость сделает салат водянистым. Майонез добавляйте постепенно: копченая грудка уже имеет насыщенный вкус, поэтому много заправки не нужно.
Этот салат удобно готовить непосредственно перед праздником: он не нуждается в плите или духовке, а основные ингредиенты продаются в большинстве супермаркетов.