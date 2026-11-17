Закуски на Новый год: рецепты / © www.freepik.com/free-photo

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Чтобы накрыть обильный новогодний стол, совсем не обязательно покупать дорогие морепродукты, деликатесы или экзотические продукты. Из доступных овощей, яиц, сыра, сельди и обычных лавашей можно приготовить закуски, которые будут выглядеть празднично и понравятся гостям. Главное, удачно соединить ингредиенты, красиво оформить подачу и не тратить лишнее время на сложные рецепты.

Рулетики из лаваша с яйцом и плавленым сыром

Это одна из самых простых закусок, для которой нужны доступные продукты. Рулетики получаются нежными, хорошо держат форму и выглядят эффектно.

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Ингредиенты:

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2 тонких лаваша;

2 вареных яйца;

2 плавленых сырка;

2 зубчика чеснока;

2–3 столовых ложки майонеза;

небольшой пучок укропа.

Приготовление. Яйца и плавленые сырки натрите на мелкой терке. Добавьте измельченный чеснок, укроп и майонез, перемешайте до однородной смеси. Распределите начинку по лавашу тонким слоем, плотно сверните в рулет и заверните в пищевую пленку. Поставьте в холодильник на час, а перед подачей нарежьте порционными кусочками.

Фаршированные яйца с селедкой

Если хочется приготовить что-то оригинальнее обычных бутербродов, попробуйте начинить вареные яйца селедкой. Это бюджетная закуска с выразительным вкусом, которая хорошо подходит к новогоднему столу.

Ингредиенты:

5 вареных яиц;

100 г филе слабосоленой сельди;

1 небольшая луковица;

1 столовая ложка майонеза;

зеленый лук для украшения.

Приготовление. Яйца разрежьте пополам и осторожно достаньте желтки. Селедку и лук мелко нашинкуйте, желтки разомните вилкой. Смешайте все с майонезом и заполните приобретенной массой белковые половинки. Украсьте зеленым луком. Чтобы вкус был более нежным, можно добавить немного тертого яблока.

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Свекольные шарики с сыром и чесноком

Яркая закуска из свеклы станет настоящим украшением праздничного стола. Ее удобно подавать порционно, а для приготовления не требуются дорогие ингредиенты.

Ингредиенты:

2 средние свеклы;

100 г твердого сыра;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки майонеза;

50 г грецких орехов.

Приготовление. Отварную или запеченную свеклу охладите, почистите и натрите на мелкой терке. Твердый сыр также натрите, добавьте измельченный чеснок и майонез. Свеклу хорошо отожмите от лишнего сока, смешайте с другими продуктами. Сформируйте небольшие шарики и обваливайте их в измельченных грецких орехах. Перед подачей охладите.

Хрустящие тарталетки с курицей и грибами

Эта закуска подойдет тем, кто хочет поставить на стол что-то сытнее. Начинку можно приготовить заранее, а наполнять тарталетки лучше непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли.

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Ингредиенты:

10 готовых тарталеток;

150 г куриного филе;

150 г шампиньонов;

1 небольшая луковица;

50 г твердого сыра;

2 столовые ложки сметаны;

соль и перец по вкусу.

Приготовление. Куриное филе отварите и нарежьте небольшими кусочками. Шампиньоны и лук измельчите и обжарьте до готовности. Смешайте с курицей, добавьте сметану, специи и натертый творог. Наполните начинкой тарталетки. По желанию поставьте их в разогретую до 180 °C духовку на 5–7 минут, чтобы сыр расплавился.

Рулетики из огурца с творожной начинкой

Свежая и легкая закуска поможет разнообразить меню среди сытных салатов и горячих блюд. Она выглядит хорошо на тарелке и готовится буквально за несколько минут.

Ингредиенты:

2 длинных свежих огурца;

150 г творога;

2 столовые ложки сметаны;

1 зубчик чеснока;

укроп;

соль по вкусу.

Приготовление. Огурцы нарежьте вдоль длинными тонкими полосками с помощью овощечистки. Сыр разомните вилкой, добавьте сметану, измельченный чеснок, укроп и соль. На край каждой огуречной полоски выложите немного начинки и сверните рулетиком. При необходимости закрепите шпажкой. До подачи храните в холодильнике.

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