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Пять закусок на Новый год: лучшие идеи и рецепты вкусных и бюджетных блюд
Пять простых рецептов из лаваша, яиц, свеклы, курицы и огурцов для праздничного стола.
Чтобы накрыть обильный новогодний стол, совсем не обязательно покупать дорогие морепродукты, деликатесы или экзотические продукты. Из доступных овощей, яиц, сыра, сельди и обычных лавашей можно приготовить закуски, которые будут выглядеть празднично и понравятся гостям. Главное, удачно соединить ингредиенты, красиво оформить подачу и не тратить лишнее время на сложные рецепты.
Рулетики из лаваша с яйцом и плавленым сыром
Это одна из самых простых закусок, для которой нужны доступные продукты. Рулетики получаются нежными, хорошо держат форму и выглядят эффектно.
Ингредиенты:
2 тонких лаваша;
2 вареных яйца;
2 плавленых сырка;
2 зубчика чеснока;
2–3 столовых ложки майонеза;
небольшой пучок укропа.
Приготовление. Яйца и плавленые сырки натрите на мелкой терке. Добавьте измельченный чеснок, укроп и майонез, перемешайте до однородной смеси. Распределите начинку по лавашу тонким слоем, плотно сверните в рулет и заверните в пищевую пленку. Поставьте в холодильник на час, а перед подачей нарежьте порционными кусочками.
Фаршированные яйца с селедкой
Если хочется приготовить что-то оригинальнее обычных бутербродов, попробуйте начинить вареные яйца селедкой. Это бюджетная закуска с выразительным вкусом, которая хорошо подходит к новогоднему столу.
Ингредиенты:
5 вареных яиц;
100 г филе слабосоленой сельди;
1 небольшая луковица;
1 столовая ложка майонеза;
зеленый лук для украшения.
Приготовление. Яйца разрежьте пополам и осторожно достаньте желтки. Селедку и лук мелко нашинкуйте, желтки разомните вилкой. Смешайте все с майонезом и заполните приобретенной массой белковые половинки. Украсьте зеленым луком. Чтобы вкус был более нежным, можно добавить немного тертого яблока.
Свекольные шарики с сыром и чесноком
Яркая закуска из свеклы станет настоящим украшением праздничного стола. Ее удобно подавать порционно, а для приготовления не требуются дорогие ингредиенты.
Ингредиенты:
2 средние свеклы;
100 г твердого сыра;
2 зубчика чеснока;
2 столовые ложки майонеза;
50 г грецких орехов.
Приготовление. Отварную или запеченную свеклу охладите, почистите и натрите на мелкой терке. Твердый сыр также натрите, добавьте измельченный чеснок и майонез. Свеклу хорошо отожмите от лишнего сока, смешайте с другими продуктами. Сформируйте небольшие шарики и обваливайте их в измельченных грецких орехах. Перед подачей охладите.
Хрустящие тарталетки с курицей и грибами
Эта закуска подойдет тем, кто хочет поставить на стол что-то сытнее. Начинку можно приготовить заранее, а наполнять тарталетки лучше непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли.
Ингредиенты:
10 готовых тарталеток;
150 г куриного филе;
150 г шампиньонов;
1 небольшая луковица;
50 г твердого сыра;
2 столовые ложки сметаны;
соль и перец по вкусу.
Приготовление. Куриное филе отварите и нарежьте небольшими кусочками. Шампиньоны и лук измельчите и обжарьте до готовности. Смешайте с курицей, добавьте сметану, специи и натертый творог. Наполните начинкой тарталетки. По желанию поставьте их в разогретую до 180 °C духовку на 5–7 минут, чтобы сыр расплавился.
Рулетики из огурца с творожной начинкой
Свежая и легкая закуска поможет разнообразить меню среди сытных салатов и горячих блюд. Она выглядит хорошо на тарелке и готовится буквально за несколько минут.
Ингредиенты:
2 длинных свежих огурца;
150 г творога;
2 столовые ложки сметаны;
1 зубчик чеснока;
укроп;
соль по вкусу.
Приготовление. Огурцы нарежьте вдоль длинными тонкими полосками с помощью овощечистки. Сыр разомните вилкой, добавьте сметану, измельченный чеснок, укроп и соль. На край каждой огуречной полоски выложите немного начинки и сверните рулетиком. При необходимости закрепите шпажкой. До подачи храните в холодильнике.