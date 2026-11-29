Запеченные шампиньоны. / © pixabay.com

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Новогодний стол не обязательно должен быть дорогим, чтобы удивить гостей вкусными блюдами. Даже из обычных и доступных продуктов можно приготовить закуски, которые будут выглядеть аппетитно и точно не задержатся на тарелках.

ТСН.ua подготовил три рецепта, которые не требуют много времени, а на праздничном столе выглядят очень нарядно.

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Рулетики из лаваша с яйцом и сыром

Ингредиенты:

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2 тонкие лаваши

3 вареных яйца

150 г твердого сыра

2 ст. л. майонеза

2 зубчика чеснока

небольшой пучок укропа

соль и перец

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, охладите и натрите на большой терке. Сыр также натрите, а укроп мелко нашинкуйте. Смешайте яйца, творог, зелень, измельченный чеснок и майонез. Добавьте соль и перец. Разложите лаваш и равномерно распределите начинку. Плотно сверните лаваш в рулет, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30–40 мин. Перед подачей нарежьте рулет порционными кусочками и выложите на тарелку.

Фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

500 г крупных шампиньонов

100 г твердого сыра

2 зубчика чеснока

2 ст. л. сметаны

небольшой пучок укропа

1 ст. л. растительного масла

соль и перец

Приготовление:

Шампиньоны помойте, обсушите и осторожно отделите ножки от шляпок. Ножки грибов мелко нашинкуйте и обжарьте до испарения жидкости. Сыр натрите на терке, укроп и чеснок измельчите. Смешайте обжаренные ножки грибов с творогом, сметаной, чесноком и зеленью. Посолите и поперчите. Наполните шляпки шампиньонов подготовленной начинкой. Выложите грибы в форму для запекания и готовьте при температуре 180°C примерно 20–25 мин, пока они не станут мягкими, а сырная начинка подрумянится.

Сырные шарики

Ингредиенты:

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200 г твердого сыра

2 вареных яйца

2 ст. л. майонеза

2 зубчика чеснока

небольшой пучок укропа

2 ст. л. кунжута или измельченных орехов

соль и перец

Приготовление:

Сыр и вареные яйца натрите на мелкой терке. Добавьте измельченный чеснок, майонез, соль и перец. Перемешайте массу до однородности. Она должна быть достаточно густой, чтобы из нее можно было сформировать шарики. Укроп мелко нашинкуйте. Подготовьте отдельно кунжут или измельченные орехи. Влажными руками сформируйте небольшие шарики. Часть обваляйте в зелени, остальное — в кунжуте или орехах. Поставьте закуску в холодильник на 30 мин, а перед подачей выложите на плоскую тарелку.

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