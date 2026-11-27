Салат со шпротами

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На новогодний стол можно приготовить необычный вариант рыбного салата — со шпротами, плавленым сыром, овощами и яйцами. Он получается сытным, нежным, с выразительным копченым вкусом рыбы. Благодаря послойному преподаванию блюдо выглядит празднично и может стать альтернативой традиционной «Мимозе».

Для приготовления понадобятся простые продукты, а сам салат не нуждается в сложных кулинарных навыках. Его удобно сделать заранее и оставить в холодильнике до подачи.

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Ингредиенты для салата со шпротами.

На 4 небольших порции понадобятся:

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шпроты в масле — 1 банка (примерно 160-180 г);

картофель — 2 средних шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

плавленый сыр — 1 упаковка (90–100 г);

маринованный огурец — 1 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

майонез — 3-4 ст. л.;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить салат со шпротами и плавленым сыром

Шаг 1. Подготовьте овощи и яйца

Картошку и морковь тщательно помойте и отварите до готовности. Дайте овощам полностью остыть, после чего очистите от кожуры.

Яйца сварите вкрутую, охладите и почистите. Отделите белки от желтков.

Шаг 2. Измельчите ингредиенты

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Картофель и морковь натрите на средней терке в отдельные миски. Так же измельчите белки и желтки.

Маринованный огурец натрите на терке и слегка отожмите лишнюю жидкость. Это нужно, чтобы готовый салат не стал водянистым.

Зеленый лук мелко нашинкуйте.

Плавленый сыр также натрите на терке. Чтобы это было легче, можно предварительно положить его в морозильную камеру на 10–15 минут.

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Шаг 3. Подготовьте шпроты

Откройте банку со шпротами и слейте большую часть растительного масла.

Переложите рыбу в миску и разомните вилкой на небольшие кусочки. Не обязательно превращать шпроты в однородную массу — небольшие кусочки рыбы сделают вкус салата более выразительным.

Шаг 4. Выложите салат слоями

Для красивой подачи возьмите плоскую тарелку и установите на ней кулинарное кольцо. Если кольца нет, салат можно собрать в глубоком прозрачном салатнике.

Ингредиенты выкладывайте в следующей последовательности:

Картофель. Равномерно распределите ее по дну формы, слегка посолите, поперчите и нанесите тонкий слой майонеза. Зеленый лук. Посыпьте картофель мелко нарезанным луком. Шпроты. Распределите измельченную рыбу ровным слоем. Морковь. Выложите натертую морковь и добавьте немного майонеза. Маринованный огурец. Равномерно распределите его поверх моркови. Плавленый творог. Выложите творог и слегка смажьте майонезом. Яичные желтки. Посыпьте ими творожный слой. Яичные белки . Завершите салат слоем натертых белков.

При необходимости между слоями можно прибавлять небольшое количество майонеза, но не стоит использовать его слишком много. Шпроты и плавленый сыр уже придают блюду достаточное сочность.

Шаг 5. Охладите салат

Готовый салат накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1–2 часа. За это время слои пропитаются, а блюдо лучше будет держать форму.

Перед подачей аккуратно снимите кулинарное кольцо. При желании украсьте салат зеленым луком или свежей зеленью.

Что сделать, чтобы салат получился вкусным

Для приготовления лучше выбирать качественные шпроты с целыми рыбинами. Перед добавлением в салат лишнее масло желательно слить, иначе блюдо может получиться слишком жирным.

Важно полностью охладить картофель и морковь перед натиранием. Теплые овощи хуже держат форму, а майонез в контакте с ними быстрее греется.

Маринованный огурец добавляет приятную кислинку и уравновешивает насыщенный вкус копченой рыбы и сыра. Если он очень соленый, количество соли в других слоях следует снизить.

Готовый салат следует хранить в холодильнике и не оставлять надолго при комнатной температуре.

Благодаря сочетанию шпротов, овощей и плавленого сыра блюдо получается питательным и ароматным. Она подойдет не только для новогоднего стола, но и для других семейных праздников.

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