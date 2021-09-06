Стрельба из арбалета в полтавский школе: что объясняет нападавшая и в каком состоянии раненые

Стрельба из арбалета в полтавский школе: что объясняет нападавшая и в каком состоянии раненые

Девушку задержали. Сейчас она в изоляторе временного содержания.

Девушка зашла в помещение одной из полтавских школ и ранила двух учителей — из арбалета.

О подробностях инцидента 6 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Нападавшая пришла к одному из входов в школу, которых здесь 4, во время карантина работают 3 - и прошла за учениками, которые выходили на физкультуру. Ее не заметила дежурная. Девушка зашла в кабинет и выстрелил в учительницу зарубежной литературы, которая стояла спиной к нападавшей. На крик прибежала завуч — и она выстрелила уже в коридоре и в нее. Женщине полностью пробило руку. Пострадавшим оказали медицинскую помощь — они уже дома. Их жизни ничего не угрожает. Общаться с журналистами они не желают.

О том, как забрали у девушки арбалет, рассказала директор школы. Также она отметила, что девушка ничего не выкрикивала и общаться с учителями не желала. Известно, что она здесь училась по 5-й класс. В Сети распространяются фото нападавшей. Полиция сообщила, что ранее эта девушка не попадала в поле зрения правоохранителей.

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"Будет назначен ряд следственных действий, в частности ряд экспертиз — это касается кстати и изъятого арбалета — чтобы установить, во-первых психоэмоциональное состояние самой девушки, и понять мотивацию такого поведения", — говорят в полиции.

Нападавшей грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение — дело открыто по статье покушение на умышленное убийство нескольких человек. Сейчас она в изоляторе временного содержания, ей готовят подозрение.

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