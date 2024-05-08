Сумасшедшие цены на рыбу и морепродукты: сколько стоят дары моря в Киеве

Тушка рыбы за 300 тысяч гривен! Как вам такие цены? А сколько у вас в семье тратят на рыбу и морепродукты?

Цены на рыбу и морепродукты в киевских магазинах и на рынках с морепродуктами зашкаливают. Дикий атлантический тунец можно купить за 2500 гривен за 1 кг, а суши – по минимальной цене в 365 гривен. Однако привычных для украинцев, скумбрию и сельдь продают по средней цене в 200 гривен.

Корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская сравнила цены в Киеве.

Так, в обзор попали норвежский магазин в Киеве, столичный рынок и другие рыбные отделы торговых центров.

К примеру, голубой атлантический тунец обойдется покупателю в 2500 гривен за кг, но можно купить и целую рыбу, за которую придется выложить почти 300 тысяч.

"Спрашиваю у руководителя отдела охлажденной рыбы Спартака, покупали ли у них целую рыбу?" Так конечно! Она может в замороженном виде храниться два года", — рассказывает корреспондент.

Также съемочная группа ТСН проанализировала цены на суше и роллы.

"Роллы с расческой и икрой стоят 410 гривен, а Филадельфия с угрем — 599 гривен... Самые дорогие суши (Калифорния с крабом в икре) стоят 820 гривен", — рассказывает журналистка.

В месяц киевляне тратят на рыбу и морепродукты от двух до 20 тысяч гривен.

"Много. Любим икорку, соленую рыбку... Можем потратить до 20 000 в месяц", — говорит горожанин.

Как показал опрос, больше всего киевляне любят дорадо, креветки, сибас, форель и кальмаров.

Между тем из-за очень высокого спроса в Украине подскочили цены на популярный овощ, а именно, репчатый лук. Продукт прибавил в стоимости 19%.

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