1,5 года колонии за пост в соцсети: в Беларуси суд вынес приговор мужчине, который высказался о Лукашенко

Прокуратура назвала пост клеветой и оскорблением самопровозглашенного президента.
Полтора года колонии за пост в соцсети. Белорусский суд вынес приговор мужчине, который год назад, как раз на пике протестов против фальсификаций на президентских выборах, высказался о Лукашенко.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 сентября.
Прокуратура назвала сообщение клеветой и оскорблением самопровозглашенного президента. Это уже не первый подобный случай в Беларуси. На днях на полтора года в колонию строгого режима посадили мужчину, который в соцсетях опубликовал видео, где рассказывает анекдот о Лукашенко.
А в начале августа до 1,5 года колонии осудили журналиста местного издания "Першы рэгіён" Сергея Гордиевича за якобы оскорбление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и двух милиционеров.