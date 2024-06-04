"10-15 минут – и Польша исчезает с лица земли": россияне угрожают ядерным ударом

Россияне открыто на государственном телевидении фантазировали, как бы развертывался ядерный удар по стране-члену ЕС и НАТО.

Российские пропагандисты на государственном телевидении призвали к ядерному удару по Польше и геноциду ее народа.

Об этом свидетельствует фрагмент программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия 1".

Один из спикеров пропагандистской программы обрисовал сценарий ядерного удара по Польше, пригрозив, что через 10-15 минут поляки могут "исчезнуть с лица земли вместе со своим языком".

"Берем, например, Польшу как ближайшую к нам, как самого реального кандидата оказаться небольшим таким, неограниченным театриком ядерной войны. Там найдется 20 крупных городов? Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно выделить по две боеголовки, – это всего 30-40 боеголовок, это всего залп одного дивизиона "Искандеров": 16 пусковых, на каждую – по две (боеголовки – ред.). Время подлета – 5-6 минут; 10-15 минут – и Польша как государство, а поляки как народ исчезают с лица земли вместе со своим языком. Вот это европейцы должны очень-очень хорошо понимать", – высказался российский пропагандист.

Напомним, ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что удар со стороны США по российским войскам на территории Украины будет означать начало мировой войны, в результате которой "Варшава получит свою порцию радиоактивного пепла".

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