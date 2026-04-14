Взрыв Фото: иллюстративный / © Укринформ

По меньшей мере, 10 человек погибли и около 40 получили ранения во вторник после взрыва котла на электростанции в центральном индийском штате Чхаттисгарх.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности Xinhua.

Инцидент произошел на электростанции Vedanta в селе Сингитарай округа Сакти, примерно в 228 км к северо-востоку от города Райпур — административного центра штата.

По данным полиции, цитирующих местные телеканалы, взрыв унес жизни по меньшей мере десяти работников, а более 40 человек получили травмы разной степени тяжести. Часть пострадавших госпитализирована, состояние некоторых оценивается как критическое.

Также сообщается, что некоторые рабочие могут оставаться заблокированными под завалами, поэтому не исключается рост жертв.

Что известно о взрыве — детали

После взрыва на место происшествия оперативно прибыли подразделения полиции, пожарной службы, скорой помощи и службы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Спасательные работы продолжаются.

Предварительно установлено, что взрыв произошел около 14.30 по местному времени в трубе котла во время обеденного перерыва работников. На обнародованных кадрах виден густой дым над территорией предприятия.

Местные власти начали расследование. В СМИ отмечают, что промышленные аварии в Индии довольно распространены из-за несоблюдения правил безопасности на предприятиях.

Напомним, теракт в Броварах произошел 13 апреля. Двое злоумышленников, причастных к взрыву, уже задержаны. Взрыв прогремел в частном секторе Броваров. Погибших нет.