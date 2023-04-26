10-летний мальчик признался маме, что он гей: женщина с бойфрендом зверски над ним издевались

Разъяренные мама и ее бойфренд уморили голодом и избили 10-летнего мальчика до смерти за то, что он совершил камингаут.

Энтони Авалос рассказал родным, что он – гомосексуал. Об этом пишет dailystar.co.uk.

В ответ, мама с любимым пытали ребенка до смерти и даже заставили его братьев и сестер проверять его, чтобы убедиться, что он "остается стоять на коленях".

33-летняя Хизер Беррон и 37-летний Карим Лейва из Калифорнии были обвинены в пытках и убийстве первой степени маленького Энтони в марте.

Карим Лейва в суде / Фото: Getty Images

Энтони был избит настолько, что не мог ходить и есть самостоятельно. Он лежал без сознания на полу своей спальни в течение нескольких часов, и ему не была оказана медицинская помощь.

Коронер сообщает, что невинный мальчик умер от голода и удара тупым предметом по голове. Он также получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Энтони жестоко пытали в течение недели до своей смерти 21 июня в его доме в Ланкастере в пустыне Мохави, севернее Лос-Анджелеса, в 2018 году.

Его мама соврала и попыталась убедить чиновников, что Энтони упал с лестницы.

Хизер Беррон в суде / Фото: Getty Images

Пара, которая содержалась под стражей в 2 миллиона долларов каждый, 25 апреля была осуждена в Лос-Анджелесе без возможности условно-досрочного освобождения.

Во время вынесения приговора во вторник судья Сэм Охта сказал: "Энтони был беспомощным ребенком, который зависел от подсудимых в своих основных физических потребностях и эмоциональной поддержке. Энтони был замучен и убит".

Близкие Энтони давали показания в суде и умоляли судью вынести суровый приговор осужденной паре за их ужасное преступление.

Первоначальный призыв окружного прокурора округа Лос-Анджелес Джеки Лэйси к смертной казни в конце концов был отклонен офисом нынешнего окружного прокурора Джорджа Гаскона.

Предполагается, что паре может грозить от 22 лет до пожизненного заключения в государственной тюрьме. А вот бойфренда женщины могут осудить дольше – от 32 лет до пожизненного заключения.

После смерти Энтони восемь других детей от 11 месяцев до 12 лет забрали из дома, и теперь о них заботятся окружные работники службы защиты детей.

Напомним, в Великобритании мужчина совершил половой акт с чайкой. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Читайте также: