10-летнюю девочку госпитализировали из-за сильной боли в животе: оказалось, что она беременна — шокирующие подробности

Полиция арестовала отчима ребенка / © Getty Images

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В Аргентине забеременела 10-летняя девочка: сначала её госпитализировали из-за сильной боли в животе, однако впоследствии выяснилось, что ребёнок стал жертвой сексуального насилия.

Об этом пишет thesun.co.uk

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Ребёнка в больницу привезла её 25-летняя мать. После осмотра врачи заявили, что девочка беременна, и вызвали полицию. Аргентинские правоохранители задержали 33-летнего партнёра матери девочки.

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По данным местных СМИ, женщина познакомилась с мужчиной через Facebook. Через несколько месяцев пара стала жить вместе. СМИ сообщают, что 33-летний мужчина якобы несколько месяцев издевался над дочерью своей партнерши.

Известно, что мать начала подозревать, что с её ребёнком что-то не так: «После года, казалось бы, нормальной жизни мать заметила странный узелок на животе дочери. Она спросила её об этом, и девочка сказала, что мужчина что-то с ней делал, пока её не было».

25-летняя женщина также беременна, а отцом ребенка считается 33-летний мужчина.

Мужчине предъявлено обвинение в жестоком сексуальном насилии.

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Бабушка жертвы заявила, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к ее дочери и внучке. По ее словам, ранее она неоднократно предупреждала девочку, чтобы та не оставалась наедине с 33-летней женщиной. Девушка подтвердила следователям, что партнер её матери неоднократно издевался над ней и домогался её.

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