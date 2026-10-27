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10-летнюю девочку госпитализировали из-за сильной боли в животе: оказалось, что она беременна — шокирующие подробности
В Аргентине 10-летнюю девочку госпитализировали, когда она была на 6-м месяце беременности. Ее отчима обвинили в сексуальном насилии.
В Аргентине забеременела 10-летняя девочка: сначала её госпитализировали из-за сильной боли в животе, однако впоследствии выяснилось, что ребёнок стал жертвой сексуального насилия.
Об этом пишет thesun.co.uk
Ребёнка в больницу привезла её 25-летняя мать. После осмотра врачи заявили, что девочка беременна, и вызвали полицию. Аргентинские правоохранители задержали 33-летнего партнёра матери девочки.
По данным местных СМИ, женщина познакомилась с мужчиной через Facebook. Через несколько месяцев пара стала жить вместе. СМИ сообщают, что 33-летний мужчина якобы несколько месяцев издевался над дочерью своей партнерши.
Известно, что мать начала подозревать, что с её ребёнком что-то не так: «После года, казалось бы, нормальной жизни мать заметила странный узелок на животе дочери. Она спросила её об этом, и девочка сказала, что мужчина что-то с ней делал, пока её не было».
25-летняя женщина также беременна, а отцом ребенка считается 33-летний мужчина.
Мужчине предъявлено обвинение в жестоком сексуальном насилии.
Бабушка жертвы заявила, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к ее дочери и внучке. По ее словам, ранее она неоднократно предупреждала девочку, чтобы та не оставалась наедине с 33-летней женщиной. Девушка подтвердила следователям, что партнер её матери неоднократно издевался над ней и домогался её.