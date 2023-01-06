10 погибших: в Мексике задержание сына наркобарона спровоцировало бойню — видео

В городе Кульякан началась настоящая война между наркокартелем, местными силовиками и военными, привлеченными на помощь.

В Мексике после ареста наркобарона Овидио Гусмана Лопеса начались масштабные беспорядки. Боевики наркобарона обстреляли два самолета и убили троих сотрудников сил безопасности. Перестрелка между бандой и стражами порядка продолжалась весь день 5 января.

Об этом пишет BBC.

Гусмана Лопеса, который был лидером наркокартеля своего отца, был задержан в Кульякане. После этого члены его банды установили блокпосты на дорогах, подожгли автомобили и обстреляли два самолета.

#Nacional | Una ola de violència, narcobloqueos y balaceras s'apodera de #Sinaloa, després d'un operatiu en Culiacán per recapturar a #OvidioGuzmán, fill de El Chapo i uno de los líderes del Cartel de Sinaloa.



https://t.co/J3BhQzSbFb #México pic.twitter.com/P9LPGB4GYR — SieteDíasOaxaca (@sietediasoaxaca) January 5, 2023

Задержание спровоцировало настоящую бойню на улицах города — члены наркокартеля завязали стрельбу с силовиками, в результате которой погибли 10 человек и еще 29 получили ранения. В трех аэропортах мексиканского штата Синалоа отменили более 100 рейсов.

В соцсетях опубликовали видео с обстрелянного боевиками пассажирского самолета, который должен был лететь из Кульякана в Мехико.

Фотография на boardboard на Аэро-Мексико лете, которое было сделано при везде ездящих на поезд в Culiacan аэропорт. Cartel members являются currently conducting multiple attacks in retalation for arrest of Ovidio Guzman, El Chapos son #Mexico pic.twitter.com/MPI4juBzpj — CNW (@ConflictsW) January 5, 2023

Боевики также открыли огонь по вертолетам силовиков и обстреляли самолет, на котором транспортировали Лопеса. Два вертолета боевикам удалось подбить с помощью крупнокалиберного оружия, установленного на бронированных автомобилях охранников наркобарона.

Региональные власти сообщили, что ситуацию удалось стабилизировать, а наркобарона успешно доставили в Мехико самолетом Военно-воздушных сил, после чего его экстрадируют в США.

В связи с беспорядками власти рекомендовали жителям не покидать дом и отменили занятия в школах и университетах.

Фото: Associated Press

Как заявил министр обороны Мексики генерал Луис Кресенсио Сандоваль, прежде чем Овидио Гусмана поймали, за ним следили около полугода.

Овидио Гусмана уже задерживали в 2019 году, но тогда вспыхнули беспорядки такого масштаба, что его освободили по приказу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора во избежание жертв среди мирных жителей.

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