10 самых мощных и смертоносных землетрясений XXI века

Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля стало самым разрушительным и смертоносным в регионе за последние 100 лет. Жертвами стихии уже стали тысячи человек, спасатели продолжают разбирать завалы домов.

Землетрясения среди всех стихийных бедствий занимают первое место в мире по нанесенному экономическому ущербу и количеству погибших. Ежегодно в мире ученые-сейсмологи фиксируют около миллиона землетрясений, но только единицы обладают большой мощностью и приводят к значительным разрушениям и человеческим жертвам.

ТСН.ua составил список самых смертоносных и мощных землетрясений XXI века.

26 января 2001

На северо-западе Индии в штате Гуджарат землетрясение магнитудой 7,7 унесло более 20 тысяч жизней. Почти 170 тысяч человек получили ранения, более миллиона остались без крова. Было разрушено около 400 тысяч строений.

Фото: Associated Press

26 декабря 2003

В городе Бам в Иране произошло землетрясение магнитудой 6,6. Подземный толчок произошел ранним утром, когда большинство местных жителей еще спали. В результате тысячи человек оказались под завалами. Погибли более 26 тысяч человек, 30 тысяч получили ранения. Последствия землетрясения были столь разрушительными из-за того, что многие дома были глиняными и не отвечали строительным требованиям для сейсмоактивных зон.

26 декабря 2004 года

Одно из самых мощных землетрясений в истории магнитудой 9,1 произошло в Индийском океане. Подземный толчок вблизи острова Суматра вызвал цунами высотой в 15 метров, которое достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и других стран. Всего в 14 странах Южной Азии и Восточной Африки погибли до 300 тысяч человек, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Фото: Associated Press

8 октября 2005

Землетрясение мощностью 7,9 произошло в подконтрольной Пакистану части региона Кашмир. Погибли более 87 тысяч человек, более 138 тысяч получили ранения. Стихия повлекла за собой мощные разрушения — был полностью уничтожен город Балакот, многочисленные деревни были стерты с лица земли. Без крова осталось 4 миллиона человек. Землетрясение в Кашмире стало самым разрушительным в Южной Азии за последние 100 лет.

27 мая 2006

В городе Джокьякарта на острове Ява в Индонезии землетрясение повлекло гибель почти 30 тысяч человек, 138 тысяч получили ранения. Более полумиллиона домов получили повреждения или были полностью разрушены.

12 мая 2008

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. По меньшей мере, 87 тысяч человек погибли, 374 тысячи получили ранения, 18 тысяч пропали без вести и считаются погибшими. Пострадали более 45,5 миллиона человек в 10 провинциях и регионах. По меньшей мере, 15 миллионов человек были эвакуированы из своих домов, а более 5 миллионов остались без крова. Экономический ущерб от стихии был оценен в 86 млрд долларов.

Фото: Associated Press

12 января 2010

Землетрясение на Гаити магнитудой 7.0 унесло жизни до 316 тысяч человек, 300 тысяч получили ранения. По количеству жертв это сильнейшее землетрясение в истории всей Америки, а также одно из самых разрушительных в XXI веке.

Фото: Associated Press

11 марта 2011

В Японии произошло землетрясение мощностью 9,1 у восточного побережья острова Хонсю, которое спровоцировало цунами. Погибли до 20 тысяч человек, более 6 тысяч получили ранения, было разрушено более 330 тысяч строений. Ущерб от стихии оценивался в 300 млрд долларов.

25 апреля 2015

В Непале во время землетрясения магнитудой 7,8 балла погибли более 9 тысяч человек, более 25 тысяч получили ранения, 770 тысяч домов были повреждены или разрушены. Толчки разрушили много домов в столице Непала Катманду. Толчки также наблюдались на Эвересте, спровоцировав схождение снежных лавин, в результате чего погибли по меньшей мере 19 альпинистов.

Фото: @DailySabah

Фото: @ish_aana

6 февраля 2023

Разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.

Фото: Associated Press

Предварительно власти оценили количество жертв более чем в 4 тысячи человек, но Всемирная организация здравоохранения предупредила, что количество жертв может возрасти в восемь раз.

Ужасные последствия землетрясения в Турции

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