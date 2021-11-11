10 стран ЕС не закрыли свои границы для путешествий украинцев — список

10 стран ЕС не закрыли свои границы для путешествий украинцев — список

Для поездки украинцы должны пройти полный курс вакцинации или показать отрицательный тест на коронавирус.

Еще одна страна Европы, невзирая на решение Совета ЕС изъять Украину из списка безопасных стран, оставила возможность путешествовать. Швеция позволяет въезжать в страну туристам из Украины. Это уже 10-я страна ЕС, которая не будет закрывать границы для украинцев.

Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Условия въезда в страну:

полная вакцинация;

отрицательный тест на коронавирус.

"Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или негативном тесте. Уже 10 стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было как можно больше", — написал глава МИД.

Куда украинцы могут путешествовать:

Австрия Бельгия Дания Эстония Кипр Нидерланды Хорватия Чехия Ирландия Швеция

Эти страны сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны после того, как Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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