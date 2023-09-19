10 стран мира, где труднее всего получить гражданство: какие условия

Получение гражданства, особенно путём натурализации, является сложной задачей во многих странах. Различные обстоятельства могут повлечь за собой трудности, делая получение гражданства сложной и трудоемкой процедурой.

10 стран мира оказались в топе по сложности получения гражданства, пишет Jagran Josh.

Среди факторов: требования к длительному проживанию, владение языком и культурные и религиозные факторы.

Топ-10 стран, где сложнее всего получить гражданство: Катар, Ватикан, Лихтенштейн, Бутан, Саудовская Аравия, Кувейт, Швейцария, Китай, Северная Корея, Япония.

Катар

Паспорт гражданина Катара / Фото: Jagran Josh

Катар, расположенный в Персидском заливе и известный своим огромным богатством, основанный на газовой промышленности, известен строгими требованиями для получения гражданства. Чтобы стать гражданином Катара как иностранца, необходимо постоянно проживать в стране в течение 25 лет. Обязательными условиями являются знание арабского языка, чистое поведение и доказательство достаточных финансовых ресурсов для поддержки себя.

Более того, согласно законам Катара, они не допускают двойного гражданства, нуждающегося в отказе от оригинального паспорта. Дополнительным критерием является вероятное обращение к исламу, что делает Катар одной из самых сложных стран мира для гражданства.

Ватикан

Паспорт гражданина Ватикана / Фото: Jagran Josh

Ватикан, самое маленькое суверенное государство в мире, может похвастаться небольшим населением, которое составляет около 450 граждан. Причиной являются жесткие правила гражданства. Ватикан предоставляет гражданство только в трех исключительных обстоятельствах: если человек является кардиналом, проживающим в Ватикане или Риме, служит дипломатом, представляющим Святой Престол, или проживает в Ватикане из-за работы в католической церкви. Эти специальные условия делают Ватикан одной из самых сложных государств мира для получения гражданства.

Лихтенштейн

Паспорт гражданина Лихтенштейна / Фото: Jagran Josh

Расположенное между Австрией и Швейцарией, богатое микрогосударство Лихтенштейн с населением около 40 000 человек требует длительного периода времени для получения гражданства.

Согласно отчету Института Лихтенштейна, научно-исследовательского центра и академического учреждения в Бендерне, Гамприне, Лихтенштейне, иностранцы должны прожить не менее 30 лет, прежде чем они смогут подать заявление на натурализацию.

Однако этот период можно сократить до 10 лет путем одобрения сообщества или заключения брака. В качестве альтернативы брак с гражданином Лихтенштейна может ускорить процесс, позволяя получить гражданство всего через пять лет спустя.

Бутан

Паспорт гражданина Бутана / Фото: Jagran Josh

В отдаленном гималайском королевстве Бутан действуют строгие правила въезда для туристов, а получить гражданство еще сложнее. Иностранцы, желающие получить бутанское гражданство, при условии, что нет родителей-бутанцев, должны прожить в стране не менее 20 лет перед подачей заявления.

Согласно Закону о Бутанских гражданах 1985 года, иностранцы должны демонстрировать безупречное поведение в это время, воздерживаясь от каких-либо негативных высказываний в адрес бутанской монархии. Власти Бутана сохраняют за собой право отклонять заявления о предоставлении гражданства без объяснения причин, а гражданство может быть отозвано, если в будущем люди будут неблагоприятно отзываться о короле или стране.

Саудовская Аравия

Паспорт гражданина Саудовской Аравии / Фото: Jagran Josh

Саудовская Аравия, богатая нефтью страна, в которой расположены Мекка и Медина, самые святые места ислама, являются огромными препятствиями для ищущих гражданство. Потенциальные кандидаты должны проживать в стране не менее 10 лет и свободно владеть арабским языком.

Кроме того, на официальном сайте правительства Саудовской Аравии обязательными условиями является отсутствие судимости и субъективная оценка того, что вас "в целом считают нравственным". Окончательное решение по заявлениям на получение гражданства остается за министром внутренних дел. Более того, Саудовская Аравия не признает двойного гражданства, нуждающегося в отказе от оригинального паспорта.

Кувейт

Паспорт гражданина Кувейта / Фото: Jagran Josh

Соседний с Саудовской Аравией Кувейт, еще одна богатая нефтью страна, повторяет строгие критерии обретения гражданства своего соседа. Национальный закон Кувейта 1959 года свидетельствует, что для того, чтобы иметь право на натурализацию, люди должны проживать в Кувейте не менее 20 лет, свободно владеть арабским языком и исповедовать исламскую веру или по рождению или обращению. Как и многие страны Персидского залива, Кувейт не признает двойное гражданство, что способствует его репутации одной из самых сложных стран мира для получения гражданства.

Швейцария

Паспорт гражданина Швейцарии / Фото: Jagran Josh

Швейцария, известная своими ошеломляющими пейзажами и высоким качеством жизни, имеет один из самых строгих процессов получения гражданства в Европе. Иностранцы, желающие стать гражданами Швейцарии, должны проживать в стране не менее 10 лет и иметь вид на жительство категории "С".

Знание одного из национальных языков Швейцарии (немецкого, французского, итальянского или ретороманского) является обязательным. На официальном сайте Государственного секретариата Швейцарии по миграции говорится, что процесс натурализации содержит несколько этапов утверждения на федеральном, кантональном и общинном уровнях, каждый из которых имеет различные требования. Приверженность Швейцарии этим суровым критериям способствует ее репутации как одной из самых сложных стран мира для получения гражданства.

Китай

Паспорт гражданина Китая / Фото: Jagran Josh

Китай также накладывает огромные барьеры на получение иностранного гражданства. Закон о китайском гражданстве, как упоминает Департамент иммиграции, предоставляет иностранцам ограниченные возможности для получения гражданства, в основном по семейным связям или другим законным причинам. Закон остается намеренно расплывчатым, что усложняет управление процессом. Кроме того, в законе не предусмотрен конкретный срок проживания. Сложные требования к гражданству Китая удерживают большинство иностранцев от приобретения китайского гражданства.

Северная Корея

Паспорт гражданина Северной Кореи / Фото: Jagran Josh

Северная Корея, скрытая и изолированная страна, которую часто называют Королевством-отшельником, имеет один из самых загадочных процессов получения гражданства. Хотя критерии приобретения северокорейского гражданства недостаточно документированы, в отчете, опубликованном Южным методистским университетом в Техасе, говорится, что ответственность за предоставление гражданства несет Президиум Верховного народного собрания. Более того, Северная Корея не признает двойное гражданство.

Япония

Паспорт гражданина Японии / Фото: Jagran Josh

Япония, имеющая один из самых мощных паспортов в мире, поддерживает суровые требования к натурализации. Иностранцы должны проживать в Японии непрерывно в течение не менее пяти лет и демонстрировать "порядочное поведение". Способность удерживать себя в Японии имеет большое значение, а участие в организациях, выступающих за свержение японского правительства, лишает людей права натурализации. Япония не признает двойное гражданство, но требования к языку относительно мягкие и требуют базового владения, подходящего для повседневной жизни.

Напомним, названа наиболее переполненная туристами страна мира. Там их втрое больше, чем местных.

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