10 тысяч пчел атаковали велосипед возле Лувра и заблокировали вход в метро

Рой пчел. Фото: @ma_pauvre_lucette

В центре Парижа возле Лувра произошел необычный инцидент — рой из не менее 10 тысяч пчел поселился на припаркованном велосипеде прямо у входа в станцию метро. Из-за этого транспортные службы временно закрыли вход в подземку и вызвали местного пасечника.

Об этом сообщило издание BBC.

Происшествие произошло в субботу днем возле станции «Пале-Руаяль — Мюзе-дю-Лувр». Как сообщают местные медиа, велосипед был припаркован у перил неподалеку от входа в метро. Вскоре после этого на нем собрался огромный рой пчел, который буквально покрыл часть двухколесного транспорта.

Очевидец Волкан Таначи, который приехал на место на велосипеде, рассказал, что был поражен увиденным. По его словам, это было очень необычное место для такого скопления насекомых — прямо у оживленного входа в метро и рядом с туристическим районом.

Городской пчеловод, прибывший на вызов, объяснил изданию France Info, что пчелы образовали плотный клубок. По его словам, где-то в центре роя, вероятно, находилась матка, вокруг которой и собрались другие насекомые.

Владелец велосипеда рассказал об инциденте в Instagram-аккаунте @ma_pauvre_lucette. Он отметил, что это старый велосипед его дедушки, которому почти 100 лет. По словам мужчины, транспорт простоял припаркованным примерно 30 минут, прежде чем его облепили тысячи пчел.

Что именно могло привлечь рой к велосипеду, пока неизвестно. В конце концов на место происшествия прибыл пасечник, который безопасно снял пчел и забрал их. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, укус паука-скрипки на итальянском курорте кардинально изменил жизнь британки. После экстренной операции она ежедневно принимает 15 препаратов и почти не может ходить.

